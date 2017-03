Polizeibericht Freienwalde vom 09.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. In einem Einweckglas hat ein 20-Jähriger Drogen transportiert. Am Dienstagabend entdeckte die Polizei die Betäubungsmittel bei einer Kontrolle im Auto der jungen Mannes. Zudem fanden die Beamten einige Kapseln mit einer bislang unbekannten Substanz. Ein Drogenschnelltest verlief negativ. Die Substanzen wurden vor Ort sichergestellt. Die Polizisten erstatteten gegen den Mann Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kleingartenhäuschen in Brand geraten

Wriezen. Ein Gebäude in einer Kleingartenanlage in der Wriezener Jägerstraße ist in Brand geraten. Aus bisher noch ungeklärter Ursache, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. In dem Gebäude lagerte offenbar Plastikmüll. Die Beamten nahmen Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.

Damenfahrräder gestohlen

Hohenwutzen. Ein Damenfahrrad haben Diebe am Mittwochmorgen aus dem Keller in der Kanalstraße gestohlen. In einem verschlossenen Stall in der Schulstraße fehlten ebenfalls zwei Damenfahrräder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.