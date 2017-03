Kriminalfälle werden neu aufgerollt

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Alte Kriminalfälle sollen am 22. März in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Gerhart-Hauptmann-Straße neu aufgerollt werden. Der einstige Kriminalrat Hans Weise will dort ab 14 Uhr mit Humor und Charme, aber ohne Melone, interessante Geschehnisse aus seinen mehr als drei Jahrzehnten bei der DDR-Kriminalpolizei präsentieren und mit authentischem Bildmaterial untermauern.