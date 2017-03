Ruhestandswelle: Fachkräfte-Notstand droht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558189/

Die Unternehmen in der Hauptstadtregion schaffen immer mehr neue Arbeitsplätze. Nach Angaben von Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), waren das 2016 fast 60 000 neue Jobs in Berlin und mehr als 18 000 in Brandenburg. Und auch dieses Jahr werde die positive Entwicklung anhalten: In einer gemeinsamen Prognose mit der Arbeitsagentur erwarte man 47 000 neue Stellen in der Bundeshauptstadt und 9400 in Brandenburg.

Für Berlin bedeute das, dass man bereits den seit 1992 erfolgten Jobabbau wieder ausgeglichen habe. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liege sogar etwas über dem Stand von vor 25 Jahren. In Brandenburg ist das noch nicht ganz so weit, die Entwicklung zeigt allerdings seit 2005 kontinuierlich nach oben.

So weit, so gut. Doch diese Entwicklung stoße an ihre Grenzen, warnt Christian Amsinck. Bis 2027 werde in Berlin jeder sechste Beschäftigte in den Ruhestand gehen, in Brandenburg sogar jeder fünfte Arbeitnehmer. Wobei für die Mark, sagt Christian Amsinck, die Lage noch zusätzlich dadurch verkompliziert werde, dass es weniger junge Leute nach Brandenburg ziehe, während Berlin ein Magnet für Jugendliche aus aller Welt sei. Problem in beiden Bundesländern: Rund 90 Prozent derjenigen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden, sind Fachkräfte. Während bei den heute Arbeitslosen die gar nicht oder schlecht Qualifizierten mit mehr als 40 Prozent die größte Gruppe stellen. Christian Amsinck fordert deshalb "eine Qualifizierungsoffensive auf allen Ebenen des Bildungssystems" - auch, weil zusätzlich die Digitalisierung die Wirtschaft grundlegend verändern werde. Das lasse sich mit "Schutzbrille runter, Datenbrille auf" zusammenfassen. Ein Wandel, auf den weite Teile in Wirtschaft und Politik noch nicht eingestellt seien. Das müsse sich schleunigst ändern.

Für dieses Jahr jedenfalls erwarten die Unternehmensverbände beim Wachstum erneut Erfreuliches. Beide Länder würden mit zwei Prozent Zuwachs über dem erwarteten Bundesschnitt von 1,8 Prozent liegen. Im ersten Halbjahr 2016, so die aktuellsten Zahlen des Amtes für Statistik, war die Wirtschaft in Brandenburg um 2,9 Prozent und in Berlin um 2,6 Prozent gewachsen. Der gesamtdeutsche Schnitt hatte 2,3 Prozent betragen.