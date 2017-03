Respektvoll, aber selbstbewusst

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Während der FC Strausberg am 19. Spieltag der NOFV Fußball-Oberliga ein Heimspiel hat, muss Victoria Seelow zu einem der Titelaspiranten reisen. In beiden Fällen handelt es sich um Berliner Mannschaften. Beginn ist am Sonntag um 14 Uhr.

Victoria Seelow hat eine schwere Aufgabe vor sich. Gegner ist am Sonntag um 14 Uhr die VSG Altglienicke. Gespielt wird auf Kunstrasen, ein Terrain, auf dem die Seelower sehr gut können und auch ihre jüngsten Spiele ausgetragen haben. "Spiele gegen einen hohen Favoriten haben einen Vorteil", sagt Team-Manager Jörg Schröder. "Das Trainer-Team um Sebastian Jankowsky muss keine langen Motivationsansprachen an die Mannschaft halten. Ich denke, jeder weiß, um was es geht, und ich bin mir sicher, dass die Jungs gerade gegen Altglienicke bestehen wollen."

Nach dem leicht verkorksten Auftakt in die Rückrunde, jeweils 1:1 gegen Wismar und Schöneiche sowie 0:1 gegen den Charlottenburger FC Hertha, würde ein Remis bei der Volkssportgemeinschaft wahrscheinlich schon große Zufriedenheit bei Victoria auslösen. "Allerdings haben wir nichts zu verschenken und verstecken werden wir uns schon gar nicht. Auch die VSG ist verwundbar." Doch Schröder denkt noch ungern an das jüngste Heimspiel gegen Schöneiche. Wie die Germania, spielt auch die VSG aus einer verstärkten Abwehr und versucht, mit schnellen Angriffen erfolgreich zu sein. "Wir haben lieber Mannschaften, die auch mitspielen. Wichtig ist, dass die taktischen Vorgaben eingehalten werden. Eventuell haben wir sogar Vorteile, wenn wir wieder zu unserem Spiel zurückfinden, das in erster Linie durch hohen läuferischen Aufwand geprägt ist." Fehlen wird der gesperrte Nabiel Nasser und über den Einsätzen von Simeon Apostolow und Enrico Below stehen große Fragezeichen.

Der FC Strausberg hat erneut ein Heimspiel. Zu Gast ist der Charlottenburger FC Hertha 06. Auch hier wird die Frage nach der Motivation der Spieler leicht zu beantworten sein.

Yannik Mastelerz, Wael Karim und Kaan Bektas wechselten in der Winterpause von Charlottenburg zum FC Strausberg und werden mit Sicherheit mit großem Selbstbewusstsein gegen ihren Ex-Verein antreten. Zudem haben die Strausberger eine Menge Wut im Bauch, mussten sie sich doch im jüngsten Heimspiel gegen Anker Wismar in den Schlusssekunden noch den Sieg wegnehmen lassen. Die Partie endete 1:1.

"Meine Spieler haben schon gewisse Zeit gebraucht, um sich von dieser Enttäuschung zu erholen. Jetzt schauen aber alle wieder nach vorn", erklärt FCS-Trainer Christof Reimann. Er muss sich vor dem Spiel etwas einfallen lassen, denn einige wichtige Spieler fallen aus. Serbülent Ulutürk ist erneut verletzt, Stephan Ilausky kann nicht spielen und im Sturm wird Tobias Lindner fehlen. Im kreativen Mittelfeld muss Reimann auf Tim Bolte verzichten, der auf Grund der fünften Gelben Karte nicht eingesetzt werden darf.

"Das ist schon ein dickes Pfund und macht die Sache nicht einfacher. Klar, wir haben inzwischen einen breiten Kader. Aber wir reden hier auch von Schlüsselspieler. Die Mannschaft muss nun noch enger zusammenrücken."

Reimann zeigte sich von den Charlottenburgern sehr beeindruckt. "Ich habe sie im Spiel gegen Victoria Seelow gesehen. Bei ihrem 1:0-Sieg haben sie wirklich gut gespielt und sich nach ihrem Trainerwechsel auch im taktischen Bereich deutlich verbessert. Wir haben Respekt, bleiben aber selbstbewusst und werden am Sonntag auf jeden Fall auf Sieg in unserer Energie-Arena spielen."

1. FSV Optik Rathenow1851:19 38

2. VSG Altglienicke 1732:1636

3. SV Lichtenberg1847:1933

4. Tennis Borussia Berlin 1631:1730

5. FC Hertha Zehlendorf 1740:2830

6. SV Victoria Seelow 1838:2728

7. Mecklenburg Schwerin 1836:3826

8. FC Anker Wismar 1733:2625

9. Charlottenb. FC Hertha1726:3824

10. FC Hansa Rostock II1730:3723

11. SV Altlüdersdorf 1631:2720

12. Malchower SV1831:4720

13. Germania Schöneiche 1720:3214

14. FC Strausberg 1621:3614

15. Grün-Weiss Brieselang 1823:4914

16. 1. FC Frankfurt 1818:527