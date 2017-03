Büchel würdigt ehrenamtliche Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Ich habe stellvertretend Frauen eingeladen, die ehrenamtliche Arbeit leisten, um mich bei ihnen zu bedanken", sagte der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) am Mittwochnachmittag im Haus der Naturpflege. Dort empfing er unter anderem Vertreterinnen des Fördervereins Haus der Naturpflege, des Seniorenbeirates der Stadt Bad Freienwalde sowie engagierte Vereinsmitglieder. Büchel, sein Wahlkreismitarbeiter Axel Dolata sowie Joachim Fiedler, Vorsitzender des Stadtverbandes der Linken schenkten den Kaffee aus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558192/

"Ich will deutlich machen, dass Frauen nicht die gleiche Wertschätzung bei der Arbeit erfahren wie Männer, durchschnittlich 20 Prozent weniger verdienen und darüber hinaus Beruf und Kinder unter einen Hut bekommen müssen", erklärte der Politiker. Mittwochvormittag hatte er 20 Mitarbeiterinnen der betreffenden Schicht des Stephanus-Seniorenzentrums in der Frankfurter Straße in Bad Freienwalde ein Frühstück ausgegeben. Der Evangelische Kindergarten stellte sich mit einem kleinen Programm vor. Für die Bewohnerinnen gab es Blumen zu Frauentag. "Meine Mitarbeiterinnen haben sich sehr über das Frühstück gefreut und sich persönlich bedankt", bestätigte Leiterin Doris Brieger, die als Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt der Einladung Büchels ins Haus der Naturpflege gefolgt war. Für die bedeute der Frauentag eine Anerkennung der Leistung von Frauen. Gerade der Pflegebereich sei von Frauen dominiert. "Sie stellen sich täglich den Herausforderungen", sagte Doris Brieger. Die Arbeit sei anspruchsvoll und müsse im Schichtdienst bewältigt werden. Gleich ob sie ein, zwei oder drei Kinder haben und alleinstehend seien, müssten die Frauen dennoch flexibel sein. Wenn sich eine Mitarbeiterin krank melde, müsse eine andere auf ihren freien Tag verzichten, mitunter ihre Kinder woanders unterbringen, um zur Arbeit zu kommen.

Ehefrau Claudia war die erste, die Marco Büchel am Morgen mit Blumen und Schokolade bedachte. "Wir teilen uns die Arbeit, soweit das möglich ist, denn ich bin viel unterwegs", so der Landtagsabgeordnete, der als europolitischer Sprecher seiner Fraktion häufig in Brüssel unterwegs ist.