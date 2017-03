Stadthalle Erkner: Ausgebuchte Wochenenden

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Volksmusik-Gala, Senioren-Frühlingsfest, Familientag, Gesundheitstag - in der Stadthalle geht es an den Wochenenden zur Zeit Schlag auf Schlag. Übers Jahr ist die Halle an 34 Wochenenden belegt. Trotzdem sinken dieses Jahr die Gesamteinnahmen.

Viel los in der Stadthalle: Jakob Schmitz bringt das Plakat für den Gesundheitstag am 19. März vorbei.

Wenn am Sonnabend, 13 Uhr, der Familientag mit einer Zumba-Mitmach-Party die Besucher ins Schwitzen bringt, ist es einer ganzen Reihe von Freiwilligen längst warm. Sie helfen dem Familienbündnis beim Aufbauen, sagt Koordinatorin Ellen Schneider dankbar und nennt die Mitglieder des Kulturvereins 425 Erkner, der selbst eine Woche später den Gesundheitstag veranstaltet. Formal gehört das Familienbündnis zum Verein Future, der die gesamte Kinder- und Jugendarbeit in Erkner macht.

Nach im vergangenen Jahr beschlossenen Entgeltordnung bezahlt Future jetzt als gemeinnützige Einrichtung der Stadt Erkner vier Euro für die Nutzungsstunde. "Davor war es noch umsonst", sagt Ellen Schneider. Dagegen sind der Gesundheitstag selbst, aber auch das Frühlingsfest des Seniorenbeirats, das die Halle am vergangenen Sonnabend füllte, als Veranstaltungen der Stadt Erkner eingestuft und damit kostenfrei.

2016 hat die Stadtverwaltung in einer aufwendigen Kalkulation - deren Stichhaltigkeit von der Linken-Fraktion angezweifelt wurde - ermittelt, wie viel eigene Kosten sie hat - für Strom, Versicherung, Hausmeister, Abschreibung etc. Ergebnis: Die Stunde müsste fast 70 Euro kosten. In der danach beschlossenen Entgeltordnung wird das auch nicht von den sogenannten sonstigen Nutzern verlangt, die mit 40 Euro pro Stunde weitaus am meisten zahlen. Dazu gehören die Veranstalter von Volksmusik-Konzerten und der Baumesse Anfang Februar, aber auch die stadteigene Wohnungsgesellschaft, die jeden Oktober ihren Herbstball in der Halle feiert. Brigitte Kienberg nimmt die Reservierungen im Rathaus in der Regel bis zu einem Jahr im voraus entgegen, für manche wiederkehrende Höhepunkte auch früher.

Zu den kleinen Stellschrauben, die die Endkosten für die Veranstalter beeinflussen, gehört auch, wie Auf- und Abbauzeiten berechnet werden: Nur bei den sonstigen Nutzern werden diese Stunden als Teil der gesamten Veranstaltungszeit berechnet. Das Veranstaltungsende wird im Vertrag festgelegt, die Hallenwarte führen ein Protokoll.

Dass jedes Wochenende belegt ist, wiederholt sich nach Angaben von Brigitte Kienberg jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst. 2017 rechnet sie noch mit Anträgen des Volleyball-Vereins Grün-Weiß Erkner. Genau das ist nach Aussage von Kämmerin Margit Schindelasch auch ein Grund dafür, dass die Gesamteinnahmen dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich sinken. Jedenfalls sind sie im Haushaltsplan 2017 mit 106 000 Euro geplant, wo 2016 noch 133 000 Euro eingenommen wurden.

Diese Summe beinhaltet auch die Vereins- und Schulnutzung in der Woche. Weil da die Halle aber so gut wie vollständig ausgebucht ist, ändern sich die Einnahmen vorrangig durch die Nutzung an den Wochenenden. Wo Vereine die Halle in Beschlag nehmen, kommt eher wenig Geld herein, und zugleich ist die Vergabe an Nutzer, die mehr zahlen, eingeschränkt. Für 2018 hat Brigitte Kienberg jetzt schon 15 Reservierungen an den Wochenenden entgegengenommen.

Der Gesundheitstag in der Stadthalle findet am Sonntag, 19. März, und nicht, wie in der Donnerstag-Ausgabe angekündigt, am 12. März statt.