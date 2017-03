Logistikzentrum für zwölf Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Freienbrink (MOZ) Im Juni eröffnet im Güterverkehrszentrum (GVZ) Freienbrink ein neues Logistikzentrum. Rund zwölf Millionen Euro investiert Bauherr Goodman. Mieter ist die Firma GLX. Sie will in der 15 000 Quadratmeter großen Halle Teile für Bremssysteme lagern und verpacken.

Kompressoren, Bremsscheiben, Zylinder und was sonst noch alles zu einem Bremssystem gehört, wird in wenigen Monaten in den Regalen der neuen Halle liegen. Die GLX Global Logistic Services GmbH kommissioniert und verpackt die Teile im Auftrag des Unternehmens Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH in Freienbrink, um sie dann zu Kunden in der ganzen Welt transportieren zu lassen. "Die erste Einlagerung wird voraussichtlich am 15. Mai erfolgen", sagt GLX-Geschäftsführer Roland Becker. "Damit prüfen wir, ob alle Prozesse funktionieren", ergänzt der 48-Jährige. Die offizielle Eröffnung ist für den 20. Juni geplant.

Bis dahin ist noch einiges zu tun. Mischfahrzeuge fahren die Halle an, um Beton auf ihren Boden zu pumpen. Ein Bagger profiliert die Außenanlagen. Arbeiter stehen in einer Hebebühne und befestigen Sonnenschutz vor Bürofenstern. Kim Laszczyk beobachtet das Treiben. "Der Rohbau ist fertig, die Innentrennwände sind so gut wie alle vorhanden", fasst der Bauleiter zusammen. Technische Anlagen für Lüftung, Sanitär und Klima sind zur Hälfte fertig.

Rund 15 000 Quadratmeter ist die Halle groß - 140 Meter lang und 110 Meter breit. Über der Ladezone für Lkw gibt es ein Obergeschoss, in dem Büros Platz finden. Auf dem rund 47 000 Quadratmeter großen Gelände steht zudem ein großer silberfarbener Zylinder. "Das ist die Sprinklerzentrale mit dem Löschwassertank", erklärt der Bauleiter. Er arbeitet für die Firma Goldbeck, der Generalunternehmer für den Hallenbau. Eigentlich sollte das Gebäude im März fertig sein, wegen des frostigen Winters wird es nun Mai.

Bauherr ist die Goodman Group. "Wir investieren rund zwölf Millionen Euro", sagt Christof Prange, der die Unternehmensentwicklung von Goodman in Deutschland verantwortet. "Die Halle lässt sich um 5000 Quadratmeter erweitern." Das sei Mieter GLX wichtig gewesen. Der Mietvertrag sei zunächst für zehn Jahre geschlossen worden, könne aber verlängert werden. Die Goodman Group, die ihren Hauptsitz in Australien hat, arbeitet weltweit für rund 800 Kunden. In Ludwigsfelde hat sie ein knapp 30 000 Quadratmeter großes Logistikzentrum für Home 24 gebaut, in Großbeeren Hallen mit 34 000 Quadratmetern Fläche errichtet. "In Freienbrink waren wir bis jetzt noch nicht, aber es war der ausdrückliche Wunsch von GLX, in den Berliner Osten zu gehen", sagt Christof Prange. Berlin-Nähe, direkter Autobahn-Anschluss sowie die gute Anbindung nach Polen und weiter in den Osten zählt er als Vorteile auf. "Wir prüfen derzeit weitere Flächen in Freienbrink", blickt der 40-jährige Immobilien-Ökonom voraus.

Und wie ist GLX auf Freienbrink gekommen? "Das war ein harter Wettbewerb", sagt Roland Becker. Knorr-Bremse habe klare Anforderungen an die Kosten gestellt. Mieten, Löhne und geografische Lage spielen dabei eine Rolle. Und so habe Freienbrink schließlich Augsburg und Frankfurt/Main, die mit in der Auswahl waren, ausgestochen. 45 Mitarbeiter will GLX am neuen Standort beschäftigen. Lagerkräfte, Gabelstaplerfahrer und Büropersonal werden gesucht, sagt Becker. Ein Teil der Mitarbeiter wechsele von den Standorten Augsburg und Berlin-Marzahn, die GLX für Knorr-Bremse betreibt. Beide werden in Freienbrink zusammengeführt. Augsburg, wo 16 Mitarbeiter beschäftigt sind, schließe Mitte 2017. Den Berliner Standort, wo 35 Menschen arbeiten, brauche Knorr für andere Zwecke. Alle Mitarbeiter hätten ein Angebot für Freienbrink bekommen, wie viele es annehmen, sei offen.