Gebäudewirtschaft spart sich die Miete

Eisenhüttenstadt (MOZ) Oliver Funke, Geschäftsführer der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi), bekräftigt, dass durch die Sanierung und den Ausbau des Handwerkerhofs zum neuen Geschäftssitz, keine Investitionen gebunden werden, die eigentlich für die Sanierung von Wohnungen zur Verfügung stehen sollten. Eine entsprechende Anfrage hatte die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung gestellt. "Das Wohnungsinvestitionsprogramm wurde nicht auf Grund der Investition in den ehemaligen Handwerkerhof abgeändert", sagte Bürgermeisterin Dagmar Püschel in ihrer Antwort auf die Anfrage. Vielmehr gebe es langfristige Verpflichtungen im Rahmen des Stadtumbaus, insbesondere die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt, dem Land und der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft.

Nach Angaben der Gewi kostet das Projekt 5,5 Millionen Euro. Oliver Funke sagte, dass man auch im Kostenrahmen bleibe. Eine Umlage der Investitionskosten auf die Mieter sei nicht gegeben, auch werden Wohnungen nicht belastet.

Die doch nicht unerheblichen Investitionskosten werden sich langfristig rechnen, so Funke. Da die Gewi bisher Geschäftsräume in der Karl-Marx-Straße 35c gemietet hatte, wo ihr zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt wurde, spare man die Miete. "Mieteinnahmen werden nur durch Fremdvermietung eines Teils des Gebäudes erzielt", heißt es in der Antwort auf die Fragen der CDU.

Erich Opitz, Vorsitzender der Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg/Grüne/Piraten, merkte an, dass er es schon immer unverständlich gefunden habe, dass die Gewi Geschäftsräume gemietet habe. Bei so vielen leerstehenden Gebäuden hätte sich ein geeignetes Gebäude im Bestand finden müssen, so Opitz. "Aber auch das hätte umgebaut werden müssen", meinte Oliver Funke.

Derweil wird am Handwerkerhof noch gebaut, der Geschäftsbetrieb läuft derweil schon, die Umzüge sind abgeschlossen. Auch muss noch der Außenbereich gestaltet werden. Dort, im Bereichs des Friedensweg, werden momentan alte Heiztrassen aus dem Boden geholt. Oliver Funke versprach, dass es nach dem Abschluss der kompletten Maßnahme einen Tag der offenen Tür geben wird.