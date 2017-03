Trocken Brot - ganz freiwillig

artikel-ansicht/dg/0/

Sie haben nichts Schwerwiegendes verbrochen und bekommen dennoch nur Trocken Brot zu essen und Tee zu trinken: So erging es den Gästen des ersten ökumenischen Fastenabends in der Gemeinde Heilig Geist in Beeskow. Zuvor hatte Pfarrer Hans Geisler eine Kurzandacht geleitet. Im Anschluss daran hielt der Cottbuser Pfarrer Clemens Jaunich einen Vortrag über den Bildhauer Ernst Barlach (1870 bis 1938). Jaunich ist den Mitgliedern der Gemeinde kein Unbekannter, schließlich dient er als Ersatzpfarrer, wenn Geisler verhindert ist.

In der Runde ging es anschließend locker zu. Es wurde viel erzählt und gelacht, während auf großen Schalen die trockenen Brotscheiben herumgereicht wurden. Der Tee war ungesüßt, aber ganz passabel. In persönlichen Gesprächen tauschten sich die Gemeindemitglieder untereinander über die Bedeutung des Fastens aus. Für Heidemarie Günther, die in der Gemeinde als Katechetin wirkt, bedeutet Fasten, auf etwa zu verzichten, das ihr wichtig ist. "Da zu zählt für mich die TV-Serie "Die Spezialisten' auf SAT1". Die wolle sie bis Ostern verstreichen lassen. Auch den liebgewonnenen morgendlichen Radiogenuss wolle sie weg lassen. Nicht zuletzt will die leidenschaftliche Schoko-Liebhaberin für jede Tafel Schokolade, auf die sie verzichtet, eine Spende beiseite legen. Auf Süßes will auch Michael Busse verzichten. "Ich habe normalerweise ein Abo bei Haribo und Ritter-Sport", ulkt der Beeskower. Gustav Jung hat schon als Kind in der Passionszeit (zwischen Aschermittwoch und Ostern) gefastet. Dem 77-Jährigen, der aus dem Sudetenland stammt, ist es wichtig, auf Alkohol zu verzichten und freitags das Fleisch wegzulassen. In der Fastenzeit wolle er versuchen, bewusster zu leben. "Nicht so viel wegwerfen" sei sein Credo in dieser Zeit.

Pfarrer Hans Geisler findet es "zu eng gefasst", das Fasten nur auf den Verzicht zu fokussieren. Wichtig sei in gleicher Weise das Spenden und das Beten.

Der nächste ökumenische Fastenabend in der Katholischen Kirche findet am 15. März statt. Den Vortrag wird Kaplan Michael Noack halten, der die Fastenabende während seiner Beeskower Amtszeit (2009 bis 2010) eingeführt hatte. Pfarrer Uwe Aschenbrenner aus Guben wird am 29. März den dritten Abend gestalten.

Nur zwei Mitglieder der Evangelischen Gemeinde haben an der ökumenischen Veranstaltung teilgenommen. Hintergrund war das zeitgleich angebotene Glaubensgespräch des Kirchenkreises, eine öffentliche Veranstaltungsreihe, die bis Anfang April jeden Mittwoch um 19 Uhr in der Alten Schule stattfindet. "Im kommenden Jahr beteiligen wir uns gerne wieder an den gemeinsamen Fastenabenden", verspricht Pfarrer Tobias Kampf.