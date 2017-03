Polizisten erschossen im vergangenen Jahr 25 Füchse

artikel-ansicht/dg/0/

Nach der Behördenstatistik griffen Beamte in den meisten Fällen zur Waffe, weil Wild angefahren oder schwer verletzt worden ist. Wenn ein Jäger nicht schnell genug vor Ort sein kann, ist es die Aufgabe der Polizei, dem Tier durch einen "Gnadenschuss" unnötiges Leiden zu ersparen. Am häufigsten, nämlich insgesamt 25 Mal, sind im vergangenen Jahr Füchse davon betroffen gewesen, da sie immer häufiger bis tief in die Stadt vordrangen und dann von Autos angefahren wurden. Erschossen wurden auch 21 Wildschweine, von denen mehrere sich aggressiv gegenüber Menschen verhalten hatten. In drei Fällen waren auch als gefährlich geltende Hunde getötet worden.

Erst am Mittwochvormittag musste ein Polizist einen aggressiven Kampfhund erschießen. Sein 38-jähriger Halter hatte zuvor betrunken vor einem Haus im Stadtteil Tegel randaliert und dabei die Eingangstür eines Hauses beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Seinen Hund hatte er dabei nicht angeleint. Wie die Behörde mitteilt, hatten die Polizisten mehrfach dazu aufgefordert, den Hund anzuleinen, woraufhin der Mann lautstark auf die Beamten losgegangen war. Offenbar angestachelt von der aggressiven Haltung seines Herrchens, attackierte der Hund einen der Beamten, woraufhin dessen Streifenkollege einen tödlichen Schuss auf den Hund abgegeben hat. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen mit zur Dienststelle, um seine Personalien festzustellen, ließen ihn danach aber nach Hause gehen.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber dem rbb sagte, geht die Behörde davon aus, dass es sich bei dem Tier um einen Mischling aus Pit-Bull und Staffordshire Terrier handelte. Da diese Rassen auf der Liste der als gefährlich eingestuften Hunderassen stehen, sei der Halter aus Reinickendorf dazu verpflichtet gewesen, seinen Hund in der Öffentlichkeit nur mit Leine und Maulkorb auszuführen.

Das Berliner Hundegesetz sieht für Tiere von zehn Rassen verschärfte Bestimmungen vor. Beispielsweise müssten Halter dieser Tiere die Behörden über Rasse und Alter ihres Hundes informieren sowie im Besitz eines Führungszeugnisses sein. Außerdem sind sie dazu verpflichtet, einen Nachweis darüber zu erbringen, dass der Hund nicht über das natürliche Maß hinaus angriffslustig oder kampfbereit gegenüber Mensch oder Tier auftritt.