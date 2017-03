Mehr Kitaplätze für Finkenkrug

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die neue Kita am Rohrbecker Weg wird nach ihrer Fertigstellung voraussichtlich im Mai 2018 40 Plätze im U3-Bereich bereitstellen. Auch die Platzkapazität im Ü3-Bereich wird sich erhöhen. Den aktuellen Planungsstand sowie die Gestaltung des Gebäudes stellte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) am Mittwoch den Mitgliedern des Bildungsausschusses vor.

Noch ist das ehemalige Sportplatz-Grundstück an der Ecke zur Wilhelm-Busch-Straße unberührt, doch die Bauarbeiten für die Regelkita mit Inklusionskonzept sollen im Frühsommer beginnen. Entstehen wird eine Einrichtung für 115 Kinder, errichtet als zweigeschossiger Baukörper mit Flachdach in Holzrahmenbauweise, die Fassade aus Lärchenholzschalung. "Rechteckig, praktisch, gut", konstatierte Müller am Mittwoch lakonisch. Die Bauleistung wurde von der Stadt Falkensee als Bauherr mit dem ausführenden Unternehmen über einen Pauschalpreisvertrag vereinbart, auch die Bauweise wurde dabei offen gelassen. Das Gebäude wird barrierefrei sein, es wird ein Treppenhaus geben, einen Aufzug, sowie einen zweiten Rettungsweg über einen Laubengang zu einer Außentreppe. Längsseitig wird im Obergeschoss eine Balkonkonstruktion entstehen. Im Erdgeschoss wird sich neben Gruppenräumen der Verwaltungsteil und die Küche befinden. Im Obergeschoss ist ein Sportraum vorgesehen.

Mit rund 1.200 Quadratmetern Außenfläche ist das Mindestmaß für eine Kita gerade so erfüllt. Es wird dort Spielflächen mit Grünanlagen, Beete, Wege und Spielgeräte geben. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sollen an den angrenzenden Straßen eingerichtet werden. Das Bauvolumen für das Projekt beträgt rund 2,2 Millionen Euro. Was die rechtzeitige Fertigstellung betrifft, ist der Verwaltungschef zuversichtlich. "Ein vernünftiger Ablauf des Umzugs aus der "Villa Kleeblatt' dürfte gewährleistet sein", so Müller. Der Mietvertrag für die Einrichtung in der Böcklinstraße endet im Mai 2018.