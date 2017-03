Visierlos ins Goldene treffen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Am Sonnabend erlebt die Sportstadt an der Oder ihren ersten Wettkampf-Jahreshöhepunkt. Deutschlands beste Schützen mit Bögen ohne Visier geben sich in der Sporthalle "Neue Zeit" ein Stelldichein und ermitteln ihre DBSV-Hallenmeister 2017.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558206/

Mehr als 200 Bogensportler werden nach 17 Jahren wieder mal unterm Hallendach in der Oderstadt an die Schützenlinie treten. Von der gastgebenden SSV PCK konnten sich elf Schützen mit dem Jagd-, dem Blank- oder dem sogenannten Primitivbogen für das Championat qualifizieren.

Im ersten Durchgang, der von 9 bis 13 Uhr ausgetragen wird, sind die beiden Jagdbogenschützen Finn Fredrich (U 17) und Charlene Gaskow (U 20) am Start - beiden ist durchaus der Sprung auf das Podest zuzutrauen. Sich für die Meisterschaft in der Heimatstadt zu qualifizieren, war übrigens gar nicht so einfach: In den meisten Bogen- und Altersklassen wurden nur die "Top 5" der deutschen Rangliste zugelassen, denn die "Neue-Zeit"-Halle hat nur eine Kapazität von maximal 26 Scheiben pro Durchgang.

Als feststand, dass Schwedt DM-Austragungsort ist, wurde die Idee der Aktivierung einer schlagkräftigen Jagdbogenmannschaft geboren. Nach Platz 5 im Vorjahr sollte nun ein Podestrang das Ziel sein. Mit Carolin Methke, Jaqueline Fredrich, Marco Usadel, Robert Dieckow, An-dreas Tollkamp und Uwe Wallura konnten sich gleich sechs aussichtsreiche Sportler fürs heimische Championat qualifizieren. In einer vereinsinternen Ausscheidung wurden nun unmittelbar vor diesem Wochenende die Besetzungen der beiden Teams ausgeschossen.

Und: Das ursprüngliche Saisonziel ist mittlerweile in den Slogan "Mission Gold" umgetauft worden. Die beiden Schwedter Trios wollen keinen Geringeren als den amtierenden Champion vom BSC Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) vom Sockel holen.

Ob den SSV-PCK-Bogenschützen der Coup gelingt, kann man im zweiten Durchgang ab 14 Uhr beobachten. Geschossen werden auch dann 60 Pfeile auf eine Entfernung von 18 Metern.

Das Schwedter Teilnehmerfeld vervollständigen die beiden Blankbogenschützen Heiko Poppe (Ü 55) und Jenny Zecha (Damen) sowie Marco Feine (Herren), der mit dem Primitivbogen in die Medaillenvergabe eingreifen möchte.