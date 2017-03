"Wir müssen auf alles vorbereitet sein"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Für ihn selbst ist es eine Premiere: Basketballer-Trainer René Schilling wird mit dem SSV Lok Bernau am Sonnabend in die Play-offs starten - und das vor ganz großer Kulisse in der Mercedes-Benz-Arena Berlin. Britta Gallrein sprach mit ihm über seine Gedanken vor dem Spiel.

Herr Schilling, schon nervös vor Samstag?

Ich bin nicht nervöser als vor jedem anderen Spiel. Aber kurz vor dem Match kann es natürlich sein, dass dann die Anspannung steigt. Ich versuche, das Spiel wie jedes andere zu betrachten. Und schließlich haben wir viel erreicht. Unser Saisonziel war, die Klasse zu halten, jetzt sind wir Erster. Für uns geht es jetzt darum, diesen guten Eindruck zu bestätigen.

Ihr Gegner sind die Frankfurt Skyliners Juniors. Wie viele Spiele des Teams haben sie sich angesehen?

Ich habe mir drei Spiele angesehen. Das ist aber normal, das machen der Co-Trainer und ich vor jedem Spiel. Ich werde noch versuchen, mir ein viertes anzusehen, das knapp ausgegangen ist

Wie schätzen Sie den Gegner denn ein?

Die große Frage bei den Frankfurtern ist: Mit welchen Leuten kommen sie zum Spiel? Das ist ja eine zweite Mannschaft. Wenn sie die ganzen Spieler mit Doppellizenz an Bord haben, ist das ein ganz anderes Team. Wenn sie die immer dabei gehabt hätten in der Saison, wären sie locker unter den ersten Drei ihrer Staffel gewesen. Wir müssen für beide Möglichkeiten gewappnet sein.

Sind Sie als Trainer so ein akribischer Tüftler, der für jeden Gegner die richtige Taktik hat?

Man muss grundsätzlich natürlich immer darauf vorbereitet sein, was der Gegner macht. Aber im Grunde machen wir immer das Gleiche. Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir erkannt haben, wie wir am besten verteidigen. Jetzt haben wir einen Weg gefunden, der gut zu uns passt. Den behalten wir bei, denn das gibt Sicherheit. Trotzdem muss man natürlich auch in der Lage sein, während eines Spiels Systeme zu ändern. Dazu brauchen wir intelligente Spieler, aber die haben wir.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die Playoffs?

Wir denken da wirklich von Spiel zu Spiel. Wir wollen das erste Spiel gegen Frankfurt unbedingt gewinnen. Wenn wir in Frankfurt spielen, wird es schwer, aber danach hätten wir wieder Heimrecht und zu Hause sind wir stark und haben es selber in der Hand. Da ist dann vieles möglich.

Oft sind Staffeln ja unterschiedlich vom Leistungsniveau. Wie schätzen Sie die Südstaffel ein?

Ich kann die nicht so gut beurteilen, weil man natürlich hauptsächlich auf seine eigene Staffel guckt. Aber es sind einige zweite Mannschaften dabei, zum Beispiel München, Frankfurt und auch Weißenhorn. Die Liga ist jünger und qualitativ hochwertig. Interessant ist, dass der Erste der Süd-Staffel, Karlsruhe Südstadt, auch ein Aufsteiger ist. Genau wie wir als Erster der Staffel Nord.

Wer ist denn für Sie Favorit und heißer Anwärter auf den Aufstieg?

In erster Linie die, die sich den Aufstieg auf die Fahnen geschrieben haben, so wie die Teams aus Quakenbrück und Karlsruhe. Es gibt noch andere sehr gute Teams, aber von denen wollen ja nicht alle aufsteigen. Oldenburg zum Beispiel hat zwei Jahre hintereinander die Meisterschaft gewonnen, wollte aber nicht aufsteigen. Da wird dann der Platz für den Nächstplatzierten frei. Deshalb ist es so wichtig, möglichst weit zu kommen. Übrigens kam auch Frankfurt letztes Jahr ins Finale, hätte also aufsteigen können, hat das aber aus finanziellen Gründen abgelehnt.

Für Bernau wäre ein möglicher Aufstieg auch mit einem Fragezeichen behaftet. Eine Auflage ist eine Halle mit 1500 Sitzplätzen, die man derzeit nicht hat. Wie weit sind da die Gespräche mit der Stadt?

Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass wir die Gelegenheit des Aufstiegs, wenn sie sich ergibt, natürlich sehr gerne ergreifen würden.

Ein Spiel bei Alba, wie an diesem Samstag, bleibt also ein einmaliges Erlebnis? Dauerhaft auszuweichen, diese Idee ist vom Tisch?

Ja. Wir sehen ja an diesem Spiel, was das für ein Riesen-Aufwand wäre. Aber dafür ist es auch ein einmaliges Erlebnis.

Freuen Sie sich auf die Kulisse in der Alba-Heimstätte?

Ja natürlich. Leider können wir vorher nicht dort trainieren, aber die meisten Spieler sind es gewöhnt, vor so einer großen Kulisse zu spielen. Ich fürchte, ich werde der einzige sein, der noch nie in so einer Arena gespielt hat.

Also dann wahrscheinlich doch aufgeregt?

Ja, kann sein. Aber ich denke, wenn es angepfiffen wird, ist das vorbei. Ich bin dann so drin, ich kriege sowieso dann nicht mit, was außerhalb des Feldes passiert.