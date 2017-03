Naturmarathon startet

artikel-ansicht/dg/0/

Marienwerder (MOZ) Jetzt heißt es noch einmal: Gas geben! Am Sonnabend startet der 13. baff Natur-Marathon. Das beliebte Lauf-Event ist die vierte und damit vorletzte Veranstaltung des Barnimer Winterlaufcups.

Treffpunkt für alle Läufer ist am Sonnabend der Sportplatz in Marienwerder (Biesenthaler Straße 20a). Dort fällt der Startschuss für die 10,5 und 21 Kilometer-Läufe um 10 Uhr. Der Viertelmarathon ist für die Jugend ab U16 gedacht, der Halbmarathon ab Jugend U20.

Nur zehn Minuten später folgt der nächste Startschuss. Dann geht es an die langen Kanten. Die 31,5 Kilometer und der Marathon werden um 10.10 Uhr gestartet. Beide sind für Jugend U20 ausgeschrieben.

Nur zwei Minuten später haben dann Kinder und Laufanfänger ihren Auftritt. Der Lauf über einen Kilometer richtet sich an Bambinis bis Jugend U14.

Über drei Kilometer laufen Kinder oder Erwachsene, die in den Laufsport hinein schnuppern wollen.

Bei der Laufstrecke handelt es sich um einen 10,5 Kilometer langen, landschaftlich sehr reizvollen Rundkurs entlang des Finowkanals und in den angrenzenden Wäldern. Die Strecke ist komplett verkehrsfrei und besteht zu rund 60 Prozent aus festen Waldwegen und rund 40 Prozent aus Asphaltwegen. Verpflegungspunkte sind jeweils bei Kilometer fünf und 10,5 bei jeder Runde.

Nachmeldungen sind am Sonnabend vor Ort bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Derzeit führen in der Gesamtwertung des Wintercups bei den Männern Denis Gehde (M20), Thomas Hantke (M30), Dieter Baumgärtner (M40) und Stefan Smolka (M50) die Rangliste an.

Bei den Frauen haben Sophie Häcker (W20), Susan Röper (W30), Gemila Franke (W40) und Heike Gläser (W50) die Nase vorn.

Auch bei den Kindern ist noch viel möglich. Wer seine Rangierung verbessern will, hat dazu in Marienwerder noch einmal die Gelegenheit.