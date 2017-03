Praktikanten aus aller Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Firmen suchen Fachkräfte, Flüchtlinge suchen Firmen. Ein Projekt des Angermünder Bildungswerkes will beide zusammenbringen und Asylsuchende in Praktika und Jobs in der Region integrieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558211/

Paul Essaga hat ein Ziel. Am Montag beginnt er ein Praktikum bei Euba Logistik in Angermünde. Ein Glücksgriff, denn der aus Kamerun stammende junge Mann hat in seiner Heimat Transportlogistik gelernt. Vor drei Jahren endete seine Flucht in Angermünde. Seitdem hat er in Kursen und durch ehrenamtliche Lehrer gut deutsch gelernt und wünscht sich nichts sehnlicher, als zu arbeiten. Das bedeutet für ihn, angekommen zu sein, auch wenn die Angst vor Abschiebung ständig wie ein Damoklesschwert über ihm schwebt. Sein Landsmann Paulin Bidjeng sucht noch einen Praktikumsplatz. Er möchte eine Ausbildung für Elektrotechnik und Hydraulik machen, zum Beispiel in der Landtechnik.

Sharif Yasin aus Afghanistan hat Abitur und möchte in Deutschland gern als Lehrer arbeiten. Er spricht fließend sechs Sprachen: Usbekisch, persisch, arabisch, englisch, türkisch und nun auch deutsch. Sharif lebt mit seiner Frau und seinen sechs Kindern in Casekow. "Wir sind den Deutschen sehr dankbar, fühlen uns hier zuhause, die Kinder besuchen das Gymnasium in Angermünde, die Grundschule in Casekow und den Kindergarten. Ich möchte endlich selbst meine Familie versorgen können."

Khalid Noori aus Afghanistan ist dem Ziel schon näher. Er absolviert ein Praktikum in einem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Schwedt und möchte gern eine Ausbildung zum Altenpfleger machen. In einem Sprachkurs in der Schwedter Talsandschule und im Projekt des Angermünder Bildungswerkes ABW "Perspektive Arbeit für Flüchtlinge" zur Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt lernte Khalid die deutsche Sprache mittlerweile so gut, dass er ins Berufsleben starten kann. "Gute Sprachkenntnisse sind die wichtigste Voraussetzung, um Flüchtlinge in Arbeit bringen zu können. Das sagen uns Unternehmer immer wieder. Unsere Teilnehmer haben innerhalb des Projektes den B 2-Kurs absolviert. Die Prüfung steht bevor", berichtet Gerald Behrens, stellvertretender Geschäftsführer des ABW.

"Darüber hinaus vermitteln wir in Kooperation mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit auch allgemeine soziale Kompetenzen, bieten Berufsorientierung, helfen bei Bewerbungen, begleiten Vorstellungsgespräche, vermitteln Praktika, unterstützen die Flüchtlinge auch in vielen lebenspraktischen Dingen. Und wir bieten interessierten Arbeitgebern Unterstützung an. Denn es gibt eine Reihe Fragen und auch Vorbehalte bei der Beschäftigung von Flüchtlingen", weiß Gerald Behrens. So äußerte ein Schwedter Unternehmen Bedenken bei der Einstellung von Flüchtlingen, weil dort alle Chefposten von Frauen besetzt sind und man Angst habe, dass ihnen kein Respekt entgegen gebracht werde. Auch in Sachen Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gebe es Skepsis. Andere haben Fragen zu rechtlichen Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten. "Es ist ein sehr mühsames und zeitintensives Geschäft. Pro Teilnehmer führen wir im Durchschnitt 80 Telefonate und auch persönliche Gespräche, ehe überhaupt ein Praktikum zustande kommt", räumt Carola Burkhardt, Deutschlehrerin im ABW-Projekt und zugleich ehrenamtliche Integrationsbeauftragte der Stadt Angermünde, ein. "Es gibt jedoch immer mehr Firmen, die direkt bei uns nach Auszubildenden und Arbeitskräften anfragen. Der Bedarf steigt."

Von 70 insgesamt Teilnehmern aus Uckermark und Barnim wurden bereits 13 in Arbeit gebracht, darunter bei der Fensterfirma Hilzinger in Angermünde und Industrielle Beschichtung Schwedt. Auch Einstiegsqualifizierungen wurden auf den Weg gebracht. So wurde Ayub Mohammed aus Pakistan von AktoTec Angermünde über eine Einstiegsqualifizierung eingestellt.

Häufig erfolgt der erste Schritt in die Arbeitswelt über ein Praktikum, um Fähigkeiten und Anforderungen auszuloten. Jawid Safi aus Afghanistan hatte Glück und beginnt ein Praktikum im PCK. Der 20-Jährige hat keinen Abschluss, dafür schon jede Menge praktische Erfahrungen in seinem Heimatland gesammelt, unter anderem als Schweißer, Feinmechaniker, Krankenpfleger oder Apotheker. "Fehlende Abschlüsse sind ein typisches Problem gerade bei Flüchtlingen aus Syrien oder Afghanistan, weil ein Job dort einen höheren Stellenwert hat, als das Abschlusspapier. Viele haben studiert aber wenn sie eine Arbeit finden, geht diese vor und den Abschluss holen sie irgendwann nach", erklärt Carola Burkardt.

So geht es auch Mohammad Kazem. Der Palästinenser, der in einem Flüchtlingslager in Syrien geboren wurde, hat dort ein Masterstudium für Informatik absolviert, ohne Abschluss. In Syrien arbeitete er als IT-Experte im Ministerium sowie als Mathe- und Englischlehrer. Seit 2015 lebt er in Schwedt und büffelt eifrig die deutsche Sprache. In der nächsten Woche ist er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Er könnte ein Praktikum als IT-Fachmann bei den Schwedter Stadtwerken beginnen. Nebenbei dolmetscht er für andere Flüchtlinge bei Behördengängen und Bewerbungen.