Trockenübung im Schleusenbecken

Die Lautstärke ist kolossal. Es zischt und brummt. Per Hochdruckreiniger bearbeitet ein Mann im Schutzanzug die Schleusentore. Immer wieder bleiben Passanten stehen, blicken auf das Treiben am fast leeren Schleusenbecken. Mit einer Großputzaktion hat am Mittwoch die routinemäßige Inspektion der Schleuse Schöpfurt begonnen.

Die aufwändige Prüfung ist bei einer intakten Schleuse wie dieser alle sechs Jahre fällig. Jede Fuge des Bauwerks nehmen Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Eberswalde in den nächsten Tagen in Augenschein. "Mit Pi mal Daumen drei bis vier Wochen kommen wir hin", schätzt Roman Giel, Leiter des WSA-Außenbezirks Finowfurt.

Sollten die Prüfer etwas finden, dauere es natürlich länger. "Aber hier ist das so gut wie ausgeschlossen", ergänzt Giel. Anders als ein Großteil der zwölf Finowkanal-Schleusen ist das 1876 entstandene Wasserbauwerk mitten in Finowfurt nicht mängelverdächtig. Erst vor zehn Jahren war es erneuert worden.

Der erwartbar gute Zustand hat auch dafür gesorgt, dass das WSA den "Tüv"-Durchlauf noch vor Saisonstart am 13. April vornimmt. Ursprünglich hatte das Wasserstraßenamt im März den Sicherheitscheck für die Drahthammerschleuse auf Höhe des Familiengartens in Eberswalde geplant. Dort aber hätte zuvor das Grundwasser abgesenkt und dafür auch die Statik geprüft werden müssen, erläutert Giel. Umfangreiche Maßnahmen also, die geplant, ausgeschrieben und vergeben werden müssen. "Das Amt hat ja viele Bauwerke. Das haben wir zeitlich und logistisch einfach nicht mehr geschafft." Also sei die Schöpfurter Schleuse vorgezogen worden. An der Drahthammerschleuse folge die Bauwerksprüfung nun im Herbst.

Bereits am Dienstagabend hatten WSA-Mitarbeiter das Wasser im Finowfurter Schleusenbecken abgelassen - etwa 1,5 Millionen Liter. Allein das Saubermachen wird einige Tage in Anspruch nehmen. "Damit die Prüfer richtig sehen können, muss alles gut gereinigt sein", sagt Roman Giel. An den Wänden der Schleusenbecken haben Tausende Miesmuscheln angedockt, die abgespült werden. Für gröberen Schmutz und Ablagerungen steht in der Schlammpfütze, die den Boden der Schleusenkammer noch bedeckt, ein Metallkahn bereit.

Ist die Schleuse sauber, werde sie vermessen, erklärt Giel. "Man vergleicht die Ist- und die Soll-Werte. So lässt sich feststellen, ob es auffällige Bewegungen am Bauwerk gibt." Im Anschluss sehen sich die Ingenieure etwa sämtliche Betonflächen an, prüfen die Geländer an der Plattform, testen, ob der Korrosionsschutz noch gegeben ist und wie dicht die Schleusentore noch schließen.

Zum Schleusen-Check gehört zudem eine Liste für kurz- oder längerfristige notwendige Maßnahmen. "Bei Schleusen ist immer ein bisschen was", sagt Außenbezirksleiter Giel. Fugen, die verschlossen werden müssen oder Nachbesserungen beim Rostschutz - in diesem Fall gehe er von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen aus. Bei den alten Finowkanal-Schleusen wie der Drahthammerschleuse, die zuletzt um 1930 umfassend instandgesetzt wurden, sehe das meist anders aus als an der Schleuse Schöpfurt.

Wie teuer die Inspektion ist, müsste Giel erst ausrechnen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt erbringt sie überwiegend in Eigenleistung. Ob es schon einer der letzten Checks ist, die das Amt vornimmt, ist ungewiss. Bis zum Monatsende soll sich entscheiden, ob die Kommunen mit dem Bund weiter über die Übernahme der Schleusen verhandeln - dann voraussichtlich ab 2018.