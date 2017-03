Verzweifelte Suche nach neuem Moschee-Standort

artikel-ansicht/dg/0/

Gebet: Muslime in Potsdam nutzen einen Saal in der Biosphäre, weil ihre Moschee zu klein geworden ist © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Dieses Exil war für die muslimische Gemeinde notwendig geworden, nachdem die von ihr betriebene Al-Farouk-Moschee in einem früheren Gewerberaum im Zentrum aus allen Nähten geplatzt war. Zuletzt mussten Teppiche auf dem Gehweg ausgebreitet werden. "Es kamen immer mehr Flüchtlinge, wir sind mit der Organisation an Grenzen gestoßen", sagt der Imam Kamal Abdallah. Zwar half die Stadtverwaltung mit der Biosphäre aus - beide Seiten wissen jedoch, dass dies keine Dauerlösung ist. Ein großer Nachteil sei, dass in dem Event-Saal keine Integrationsarbeit stattfinden könne, die in der Moschee jeden Freitag veranstaltet wurde, so Abdallah.

Mittlerweile stößt man auch in die "Orangerie" an Kapazitätsgrenzen. Der ehrenamtlich tätige Imam erwartet, dass die Resonanz weiter zunimmt. "Wir hören, dass viele Flüchtlinge noch nach Gebetsräumen suchen", berichtet er. Allerdings verläuft die Suche nach einem neuen Moschee-Standort bislang ernüchternd. In Potsdam seien kaum Objekte mit mehr als 300 Quadratmetern Fläche zu finden, meint er.

Auch im Potsdamer Rathaus wirkt man ratlos. Die Stadt übernimmt derzeit die Miete für die Biosphäre, dem Vernehmen nach pro Freitagsgebet rund 1500 Euro. Zudem helfen die Behörden bei der Standortsuche. "Eine langfristige Lösung ist aber längst nicht in Sicht", sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow. Leer stehende Gebäude, die als Versammlungsstätte zugelassen sind, gebe der Immobilienmarkt nicht her.

Daher hat die Rathausspitze bereits Gespräche mit dem Land aufgenommen, damit dieses Unterstützung leistet. Der brandenburgische Liegenschaftsbetrieb wurde einbezogen. "Dort sind zwar Objekte im Angebot, die müssen jedoch aufwendig saniert werden", so Brunzlow. Diese Investition könne die Stadt nicht stemmen. Auch der Moschee-Verein, der sich nur über Spenden finanziert, hat kaum Mittel.

Darüber hinaus gibt es zunehmend Bedenken gegen die städtische Förderung, weil die Rechtsgrundlage dafür fehlt. "Theoretisch sind Klagen möglich", sagt Brunzlow. Andere Religionsgemeinschaften könnten ebenfalls Forderungen aufstellen. "Mit Berlin kann man unsere Situation nicht vergleichen", sagt Abdallah. Dort spenden Unternehmer für Moscheen. In Potsdam begrüßt der Imam zumeist nur Asylbewerber.

Ähnliche Probleme sind anderswo in Brandenburg nicht bekannt, sagt ein Sprecher des zuständigen Wissenschaftsministeriums. Dort hat man auch keinen Überblick, wie viele Muslime im Land leben. "Wir führen keine Religionsstatistik." Nur in Trebbus (Elbe-Elster) gibt es noch einen muslimischen Gebetsraum.