AfD-Landeschef Höcke empfiehlt Trump-Wahlkampf

Die AfD in Brandenburg stellte sich erneut klar vor Höcke, gegen den der AfD-Bundesvorstand ein Ausschlussverfahren beschlossen hatte. «Björn Höcke ist unverzichtbarer Bestandteil der AfD», sagte Brandenburgs Vize-Landtagsfraktionschef Andreas Kalbitz.Höcke hatte im Januar mit Kritik am Holocaust-Gedenken für Aufsehen gesorgt. Zuletzt führten auch Äußerungen von ihm zu Adolf Hitler zu Schlagzeilen. Die Veranstaltung in Jüterbog war von der Fraktion im Landtag nach eigenen Angaben schon vor der umstrittenen Rede Höckes in Dresden organisiert worden.