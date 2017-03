Literarisches Frühlingserwachen

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee/Zehdenick/Fürstenberg (GZ) Im grauen Herbst saßen sie auf dem roten Sofa, in Gransee schmiedeten Bibliothekschefin Irina Schulz und Deutsch-Lehrer Thomas Hahn Pläne für das erste Literaturfest. Hahn beriet die Idee in seinem Seminarkurs. In diesem Jahr verlassen die Zwölftklässler die Schule. "Wir wollten einen Abschluss für unsere Arbeit." Ein halbes Jahr später sitzen Thomas Hahn und Irina Schulz wieder hier, neben vier Zwölftklässlern und der Leiterin der Fürstenberger Bibliothek. Das Programm für das erste Literaturfest zum Frühlingserwachen steht.

Mit dem Bücherbrunch, der Wiederholung einer gelungenen Veranstaltung, und einer Neuigkeit unter dem Namen "Blind Date mit einem Buch" beginnt die Woche des Lesens am 20. März in der Granseer Bibliothek. "Wir orientieren uns an schönen Texten Strittmatters", sagt Zwölftklässlerin Henrike Dombrowski. Wenig bekannte Märchen Strittmatters sind darunter. Erschienen 1958 und 1959, deren Epik eine Überraschung für die Zuhörer werden könnte. Es soll eine szenische Lesung geben, sagt Henrike, "und wir hoffen, dass sie allen gefällt".

Mit Frühlingsgedichten und Liedern geht die Woche in Fürstenberg weiter. Auf dem Marktplatz soll gelesen und Kuchen verkauft werden. In der Bibliothek wird gebastelt, ergänzt Irina Schulz. Gäste erwarte außerdem eine Frühlingsüberraschung.

Zehdenicks Bücherei wird am Mittwoch zur Bühne werden. Am Abend zuvor wird umgeräumt, "wir schaffen Platz für viel Publikum", sagt Astrid Krüger lachend. "Die Schüler erwarten die halbe Stadt." Die Gäste erwarte hier die zweite Überraschung der Woche, "der Frühling für die Hosentasche. An der Zehdenicker Veranstaltung am 22. März werden auch die Sechstklässler der Linden-Grundschule teilnehmen, viele von ihnen sollen nach den Ferien ins Granseer Gymnasium wechseln, ein guter Weg sich mit dem Deutschunterricht schon einmal vertraut zu machen. Sophie Kelm und ihre Klassenkameraden werden speziell für die jungen Gäste Texte heraussuchen. Dass sie auch Gäste des Abschlussfestes am Freitag sein werden, hoffen Hahn und seine Abiturienten.

Im "Fit und Fun" in Zehdenick wollen sie in gemütlicher Runde lesen, essen - und Sport treiben, erzählt Schüler Jakob Grassl. Das passe zum Frühling, sagt Hahn lachend. Etwa 50 Schüler aus den Deutsch-Grund- und Seminarkursen werden dort sein. Moderator und Gitarrist inklusive. Die Lesetexte, für die sich die Schüler eintragen konnten, sind fünf bis acht Minuten lang. Die Listen füllten sich schnell. Es sind vor allem Werke Strittmatters, die die Woche bestimmen. Neben den Märchen sind es Gedichte wie "Werte" oder "Tagesgeschenk". Unter dem Lesestoff sind "Der Kater, der ein Mensch sein sollte" und "Brüderchen Vierbein". Die Veranstaltungen beginnen Montag bis Mittwoch um 9.30 Uhr.

Am Donnerstag bleibt es in den drei Städten ruhig. 250 der 500 Strittmatter-Gymnasiasten besuchen an diesem Tag die Leipziger Buchmesse. Fünf Busse sind gemietet, sagt Hahn.