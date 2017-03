Fremde spricht Kinder an

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Eine offenbar verwirrte Frau sorgt derzeit in Falkensee für helle Aufregung. Sie soll seit Ende Februar mehrfach Kinder angesprochen haben. Die Polizei ist alarmiert. Mehrere Anzeigen und Meldungen besorgter Eltern liegen vor. In den sozialen Medien brodelt indes die Gerüchteküche mit unterschiedlichen Angaben weiter, obwohl die Beamten in zwei Fällen erfolgreich ermittelt haben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558221/

Es herrscht große Beunruhigung. Die Frau, die fremde Kinder anspricht und unbestätigten Berichten zufolge offenbar auffordert, mit ihr nach Hause zu gehen, soll mehrfach gesichtet worden sein, unter anderem in der Parkstadt, vor Schulen und auch in einer Umkleidekabine am Sportplatz an der Rosenstraße. Der Polizei sind zwei Vorfälle bekannt - auch die Angaben in den sozialen Medien. Die Revierbeamten haben jedenfalls zu den relevanten Zeiten Ende Februar verstärkt Präsenz gezeigt. Aufgrund der Personenbeschreibung und des Verhaltens der Frau konnte sie ermittelt werden. "Sie leidet unter gesundheitlichen Problemen. Eine entsprechende Einrichtung der Stadt wurde durch uns informiert", so Polizeisprecherin Juliane Mutschischk.

Alle direkt bei der Polizei eingehenden Meldungen über das Ansprechen von Kindern werden auf ihre Strafbarkeit und die Notwendigkeit von Sofortmaßnahmen ohnehin grundsätzlich bewertet. Zu diesen zählt auch die Information der Bevölkerung über die Medien. "Dieses tun wir in diesem Fall umgehend und von uns aus, jedoch nur dann, wenn die polizeiliche Bewertung das als notwendig einstuft", sagt zudem Polizeipressesprecher Heiko Schmidt.

So sei es wichtig, solche Sachverhalte nicht nur via Facebook zu posten, sondern die Polizei direkt zu verständigen. "Ermittlungen oder Gefahrenanalysen benötigen ein Mindestmaß an Informationen und vor allem bekannte Zeugen und Geschädigte. Bei Twitter und Facebook sind das leider überwiegend Pseudonyme.Wachsamkeit und Sensibilität sind wichtig, Panikmache jedoch fehl am Platze", so Schmidt weiter. Indes soll die Frau zumindest in einem weiteren Fall nach vorliegenden Informationen in der Umkleidekabine am Sportplatz Rosenstraße einen Jungen im Beisein seiner Mutter als den Ihrigen ausgegeben und diesen in der Folge verängstigt haben. Die offenbar verwirrte Frau sagte sinngemäß, nachdem sie zuvor befragt wurde, zu welchem Kind sie gehöre: "Das ist mein Sohn." Trainer, Väter und der Platzwart hätten sie daraufhin hinaus gebeten und die Polizei informiert. Allerdings hatte sich in diesem Falle ihre Spur verloren. Sportvereine, Platzwarte und Eltern sind nun besonders sensibilisiert. Die Polizei auch. Bislang gibt es für die Beamten mit Blick auf eine strafrechtliche Relevanz aber offenbar keine Handhabe. "Die Identität der Frau aus der Umkleidekabine ist nicht geklärt. Ein Zusammenhang zu den bekannten zwei Fällen und der Frau wird geprüft", so Mutschischk. "Bei derartigen Sachverhalten sollte sofort die Polizei informiert werden! Nur so können wir erfolgversprechende Fahndungsmaßnahmen einleiten."