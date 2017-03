Verdächtiges Paket stoppt U2 am Bahnhof Zoo

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein verdächtiges Paket am Gleis der Berliner U-Bahn-Linie 2 am Bahnhof Zoo hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Bahnsteig wurde geräumt und der Zugverkehr gestoppt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Sprengstoffexperten seien unterwegs zum Fundort. Zuerst hatte der RBB berichtet. Passanten hätten beobachtet, wie eine Person das Paket abgestellt und sich dann entfernt habe, schilderte der Sprecher. Die Berliner Verkehrsbetriebe seien kurz nach 21.00 Uhr informiert worden.