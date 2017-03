Erstes Treffen der Markenbotschafter

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Zu ihrem ersten gemeinsamen Treffen kamen am Dienstag 25 Markenbotschafter des Regionalen Wachstumskerns Oranienburg-Hennigsdorf-Velten (RWK O-H-V) in Velten zusammen. "Wäre Hedwig Bollhagen heute noch unter uns, bestimmt wäre sie eine Markenbotschafterin unseres Wachstumskerns", sagte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) zur Begrüßung im Veltener Museum. Seit elf Jahren gibt es den Wachstumskern, der zunächst eher als Förderkulisse ins Leben gerufen wurde und sich zu einem Netzwerk entwickelt hat. Die Idee dahinter lautet: zusammenfügen, was zusammenpasst, zusammenarbeiten, Kräfte bündeln, gemeinsam denken, gemeinsam entscheiden und Kleinteiliges auflösen.