Flüchtlinge und Finanzen

Beeskow (MOZ) Am Montag tritt der Haushaltsausschuss Oder-Spree in Beeskow zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht eine Aussprache über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und der Stadt Frankfurt (Oder). Inhalt der Vereinbarung ist die Durchführung eines Fachberatungsdienstes im Rahmen der Migrationsarbeit. In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird über den Kreishaushalt 2017 beraten. Die Sitzung findet ab 18 Uhr in der Breitscheidstraße 7, Haus A, Raum 126 statt.