Heile Wege sind das Ziel

Radensleben (RA) Wenn die Radenslebener an die Gehwege und Straßenoberflächen in ihrem Dorf denken, müssen sie jedes Mal ganz stark sein. Seit vielen Jahren gibt es mehr Stolperfallen und Unebenheiten als gerade Oberflächen. Auch die Straßenbeleuchtung ist vielen ein Graus.

Nach und nach soll sich daran in dem größten zu Neuruppin gehörenden Dorf nun etwas ändern. Trotzdem zeigten sich viele Anwohner bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung skeptisch. Denn darauf hoffen sie schon eine Weile.

Die Straßenbeleuchtung etwa entspricht an vielen Stellen nicht mehr den Vorschriften, so war zu erfahren. Der Energieversorger Edis würde sie am liebsten abmontieren. Doch die Stadt Neuruppin, so erklärte Ortsvorsteher Hardy Richter, hat so schnell keinen Ersatz und bat um Aufschub. Sogar neue Leuchtmittel waren eingesetzt worden. Doch weil auch die Bäume zuletzt schlecht beschnitten wurden, gibt es jetzt noch längere Halbschatten, klagte Richter. "An manchen Stellen ist es weiter finster, während es an anderen taghell ist und man sich geblendet fühlt."

Bei der jüngsten Haushaltsdiskussion in der Stadtverordnetenversammlung zum Jahresende ist Richter mit einem Antrag auf neue Gehwege gescheitert. 36000 Euro hatte er sich erhofft. So viel Geld war mal beim Tiefbauamt für nötige Reparaturen eingeplant worden. Doch daraus wurde nichts. Der technische Geschäftsführer der Stadtwerke, Joachim Zindler, hatte für 2008 allerdings große Neuerungen angekündigt. Beim Verlegen von Abwasserleitungen und der neuen Leitungen für die Straßenbeleuchtung erhält Radensleben in einem Atemzug bessere Gehwege. Die Radenslebener wollen Zindler im Frühjahr einladen, damit er die Pläne noch ein wenig konkretisieren kann.

Doch manchen im Dorf geht das nicht schnell genug. Weil der Ortsvorsteher und auch einige Anwohner nicht locker ließen, soll es 2017 schon einige Reparaturen geben. Zwei Stellen wurden ins Auge gefasst: von der Kreuzung der Dorfstraße in Richtung Pabstthum vor den Hausnummern 28 bis 46 sowie die hochstehenden Gullis in der Bahnhofstraße, an denen Kinder mit dem Rad zu Fall kommen können. Zwei weitere Abschnitte werden erst 2018 geschafft: der Abschnitt zwischen Bäcker und Kita am Seniorenwohnpark, dort, wo die Bewohner viel unterwegs sind, und die rechte Seite der Dorfstraße aus Richtung Lichtenberg bis zur Kreuzung. "Wir haben nur da gedrängt, wo die Anwohner es wirklich wollen und für nötig halten", so der Ortschef. Er wolle den Radenslebenern keine neu gebauten Pisten aufzwingen, die sie am Ende noch mitbezahlen müssen.

Die Radenslebener geben die Hoffnung nicht auf. Wie ebenfalls beim Ortsbeirat zu erfahren war, wollen sie sich für die nächste Runde des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" bewerben. "Man kann's ja mal versuchen", kommentierte der Ortsvorsteher.