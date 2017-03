Stadt-FDP fordert belastbare Flüchtlingszahlen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) Die gute Unterbringungssituation in Frankfurt ist auch für viele Flüchtlinge aus anderen Landkreisen attraktiv. Das hat eine Anfrage der FDP-Fraktion an die Verwaltung ergeben. Demnach hat die Wowi voriges Jahr 48 Wohnungen an 75 zugezogene Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis vermietet. Weitere 26 sind noch in der Asylunterkunft in Seefichten untergebracht. Die sozialpädagogische Begleitung und Betreuung zugezogener Flüchtlingsfamilien wird in der Regel über das Sozialamt beziehungsweise über beauftragte Träger abgesichert, aber auch durch die Wowi selbst.