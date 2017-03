Tummelplatz für Bienen am Gruscheweg

artikel-ansicht/dg/0/

Die Imker berichteten, dass es in den Jahren seit der Wende zu keinen direkten Bienenvergiftungen kam, weil in der Landwirtschaft gedüngt oder gespritzt wurde. Das zeuge davon, dass die Landwirte sorgsam mit der Natur umgehen. Auch sei es schon jetzt so, dass die Imker informiert würden, wenn die Landwirte ihre Flächen behandeln müssten.

Die Schäden, die durch die Varroa-Milben bei den Bienen entstehen, als auch die Unterversorgung der Bienen im Spätsommer mit Pollen und Nektar aufgrund fehlender Blütentracht beeinträchtigten die Überwinterungsmöglichkeiten der Honigbienen, führten die Imker aus. Daher sei es ihr Anliegen, dass zum Beispiel Blühstreifen mit einer späten Sommertracht entlang der landwirtschaftlichen Flächen angelegt würden. Die Landwirte ihrerseits betonten, dass sie gern Blühstreifen anlegen würden, es jedoch im Land Brandenburg keine direkten Fördermittel dafür gäbe. Das Saatgut sei sehr teuer und die Flächen, über die die Landwirte verfügen, würden immer kleiner, so dass das Wirtschaften auf den Flächen immer schwieriger werde. Hinzu komme die Billigpreispolitik der Abnehmer.

Dennoch wird es ab diesen Sommer am Gruscheweg einen kleinen Blühstreifen von ca. 900 Quadratmetern geben, lautete die Verabredung aller Beteiligten.

Sie diskutierten aber auch die Frage, was denn die Endverbraucher von Honig und Getreide den Bienen in ihren Privatgärten böten. Hier will die Gemeinde mit ihrem Projekt "Neuenhagen summt" Aufklärungsarbeit leisten, um mehr bienenfreundliche Pflanzen in die Neuenhagener Gärten zu bringen. Die 1. Neuenhagener Grüne Messe am 20. Mai wird u. a. diesem Ziel dienen.

Weitere Infos zum Projekt unter: www.neuenhagen-summt.de.