Hockeyturnier zum 7. Mal in der Stahlstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt 02 richtet am Sonntag sein 7. Hallen-Hockeyturnier aus. Es beginnt um 10 Uhr in der Sporthalle an der Eisenbahnstraße. Im Gegensatz zu den Vorjahren haben die Eisenhüttenstädter dieses Mal vornehmlich Teams aus der unmittelbaren Nachbarschaft eingeladen, von denen derzeit eine fünfköpfige Mannschaft der Jugendbegegnungsstätte Lilienthalring feststeht. Dazu stellt der Gastgeber zwei Teams und kommen die Sportler von Bizon Bieganow aus Polen, die schon oft die Siegerpokale mitgebracht haben. Von den gemeldeten fünf Spielern sind drei ständig auf dem Parkett, es kann beliebig gewechselt werden. Gespielt wird über zweimal sieben Minuten nach dem Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel.