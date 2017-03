Klinikum bereitet Einsatz von Studenten vor

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Im Helios-Klinikum Bad Saarow sind ab Herbst 2018 Medizinstudenten im Einsatz. Im Rahmen ihres Studiums an der neuen privaten Medizinischen Hochschule in Neuruppin absolvieren sie dann Praxisabschnitte in Bad Saarow. Diesen Termin hat das Klinikum mitgeteilt. In Vorbereitung auf den Start zum Wintersemester 2018/19 reiste eine Abordnung der Hochschule aus Neuruppin um Dekan Prof. Edmund Neugebauer zu einem Arbeitsbesuch in das Krankenhaus. Tätig sind die Studenten der Mitteilung zufolge zunächst in den Fachbereichen Gynäkologie, Geburtshilfe und Kinderheilkunde. Bei Helios sind die Vorbereitungen für die Zusammenarbeit bereits im Gange. "Bis wir die Medizinstudenten in unserem Klinikum begrüßen dürfen, dauert es ja noch ein wenig. Wir werden diese Zeit nutzen, um die praktische Lehre bestmöglich vorzubereiten", sagte Klinikgeschäftsführerin Julia Christodulow.