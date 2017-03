Verwöhnabend in historischem Ambiente

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Mit der traditionellen Frauentagsparty startete der Veranstaltungsreigen 2017 in Schönow. Wie immer wurden die Frauen von Männern des Ortes an ihren Ehrentag zu einem stimmungsvollen Abend eingeladen und bedient. Mit einem Glas Sekt wurden die Frauen im historischen Fachwerksaal begrüßt. Für die 6,66 Euro Eintritt gab es zudem selbstgemachte Häppchen und ein unterhaltsames Programm. Bernd Winkler sorgte nicht nur für Musik zum Tanzen aus der Konserve, sondern sang auch selbst und erzählte lustige Anekdoten und Witze.

Bis kurz vor Mitternacht feierten die knapp 40 Frauen in dem Dorfsaal, der wohl zu den schönsten der Uckermark gehört und neben Fachwerk und Parkett auch noch die ursprüngliche Bühne aufweist. 2009 haben die Schönower angefangen, den historischen Saal wieder herzurichten. Im vorigen Jahr ist er fertig geworden und bietet seitdem Platz für Veranstaltungen des Ortsteils, für Hochzeiten, Jugendweihen oder Firmenfeiern.

In diesem Jahr werden hier noch viele Veranstaltungen stattfinden, berichtet Ortsvorsteher Stefan Hildebrand. "Erstmals wird es einen Ostertanz geben", erzählt er. "Livemusik macht am 15. April die Band Party-Tune aus Wandlitz." Am Donnerstag hat dafür der Kartenverkauf begonnen.

Zu Pfingsten findet neben dem alljährlichen Schönower Sportfest am 4. Juni eine Tanzveranstaltung mit Disko im und um den Saal statt. Am 1. Oktober wird zum Oktoberfest eingeladen, im Oktober ist eine Travestie-Show und im November ein Irischer Abend zu erleben. Auch Weihnachtsfeiern und die Silvesterparty sowie ein Weihnachtskonzert sind schon geplant.

Doch zunächst kommt nach dem ersten Feiern die Arbeit: Am 25. März findet der Frühjahrsputz statt. Am Schönower Stammtisch im Fachwerksaal am 17. März werden die anstehenden Maßnahmen abgestimmt, die an mehreren Ecken des Ortes durchgeführt werden. Weitere Vorschläge werden gern noch entgegengenommen, sagt Stefan Hildebrand.