Schlaglöcher auf Landesstraße 214 nerven

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) CDU-Kreistagsabgeordneter Olaf Bechert hat mit Landrat Ludger Weskamp (SPD) über eine mögliche Sanierung der Landestraße 214 gesprochen - falls der Landkreis sie in Trägerschaft übernimmt. Verkehrsministerin Kathrin Schneider hat für diesen Fall bereits eine großzügige Förderung in Aussicht gestellt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558244/

Mit dem unbefriedigenden Zustand auf der L 214 gibt sich Olaf Bechert nicht zufrieden. Die schlimmen Zustände für Autofahrer zwischen Marienthal, Blumenow, Bredereiche, Zootzen und Fürstenberg brachte er vergangenes Jahr im Unterausschuss für demografischen Wandel zur Sprache. Er nutzte auch kürzlich den Workshop der Bündnisgrünen in Himmelpfort, den "Tag der Dörfer", um die bedenklichen Zustände auf der Landesstraße 214 anzuprangern. "Eine Straße im katastrophalen Zustand", befand Bechert. Der Begriff "Grünes Netz" verharmlose die Situation enorm. Denn die L 214 verbinde Dörfer im Norden des Landkreises, stelle die einzige Verbindung zwischen ihnen und den drei Mittelzentrums-Städten her - gleichsam "eine Lebensader jetzt und für die zukünftige Entwicklung in diesem ländlichen Raum", betonte Bechert. Dem Zweck widerspricht aber der schlimme Straßenzustand.

Der Christdemokrat beließ es nicht bei diesem Statement. Er bemühte sich, Landrat Ludger Weskamp (SPD) für die Lösung des Problems zu gewinnen. Kürzlich kam es zu einem Gespräch mit Weskamp, berichtet er. Dabei auch die drei Hauptverwaltungsbeamten der Mittelzentrums-Kommunen, Frank Stege (Amtsdirektor Gransee), Arno Dahlenburg (SPD, Bürgermeister Zehdenick) und Robert Philipp (parteilos, Bürgermeister Fürstenberg). Allgemeiner Tenor: "Ja, der schlechte Zustand der Landesstraße 214 ist ein Thema", befanden laut Bechert sowohl der Landrat als auch die Vertreter des Mittelzentrums. Nachvollziehbar sei, dass eine Lösung gefunden werden müsse.

"Das geschieht vor dem Hintergrund wiederholter Erklärungen aus Potsdam, Landesstraßen in eine neue Trägerschaft zu übergeben", betonte Bechert.

Doch wie soll nun weiter verfahren werden? In der Runde mit dem Landrat habe man sich darauf geeinigt, erst einmal Zahlen und Fakten zu ermitteln, von welchen Kosten gesprochen wird im Rahmen einer Sanierung der Piste und einer künftigen Trägerschaft der Straßenbaulast. Außerdem sei eine wesentliche Frage, welche Förderung das Land in Aussicht stellen kann, waren sich die Teilnehmer des Gespräches einig. Alles vor dem Hintergrund, dass die Trägerschaft vom Land auf den Kreis oder die Kommunen wechselt.

Bechert erinnerte an ein Gespräch, dass er mit Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) in dieser Sache vergangenes Jahr führte. Schneider habe eine "auskömmliche Förderung" der Straßensanierung in Aussicht gestellt, merkte er an. Haken bei der Sache: Dies werde nur dann erfolgen, wenn beispielsweise der Landkreis die Trägerschaft vorher übernimmt, habe Schneider zu bedenken gegeben. Fakt sei jedenfalls, das Land werde keinesfalls Straßen im Grünen Netz umfassend erneuern.

"Falls nun belastbare Zahlen vorliegen, was eine Sanierung kostet und die spätere Instandhaltung der L 214, können wir uns mit dem Landesbetrieb Straßenwesen in dieser Sache abstimmen, und zwar, wie das Projekt realisiert werden kann", erläuterte der CDU-Kreistagsabgeordnete. Zugleich merkte er an, dass Stege während des Gespräches mit Weskamp auf die gleichen Missstände auf der Landesstraße 223 vor allem ab Schulzendorf bis zur Kreisgrenze hingewiesen habe. Auch dort müsse dringend eine Lösung gefunden werden.