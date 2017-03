Frühlingsmarkt im Müllroser Schützenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Am 1. April laden Künstler und der Förderverein der Müllroser Schule zum ersten "Kreativzauber Müllrose" in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ein. Dieser vorösterliche Kunst-, Handwerker- und Hobbymarkt findet im Schützenhaus statt. Mehr als 25 private und gewerbliche Aussteller werden dort ihre Artikel präsentieren. "Von Keramik über Handarbeiten, Oster- und Gartendekoration bis hin zu Brotaufstrichen und anderen Leckereien ist alles dabei", kündigte Organisatorin Rona Günauer an. Vor allem privaten Kreativen, die in ihren stillen Kämmerlein tolle Sachen herstellen, wolle man die Gelegenheit geben, ihre Produkte auszustellen und zum Kauf anzubieten.