Streitschlichter im Dreierpack

Für die Besetzung der Ehrenämter gab es eine öffentliche Ausschreibung der Amtsverwaltung, auf die sich mehrere Bewerber meldeten. Marina Kalas aus Jacobsdorf und Manuela Töbs aus Briesen wurden nach den Vorstellungsgesprächen ausgewählt und vom Amtsausschuss einstimmig gewählt.

"Ich freue mich, dass ich einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben leisten kann", sagte Marina Kalas. Die 63-Jährige ist seit Januar im Ruhestand, hat für sich eine neue Aufgabe gesucht. "Als langjähriges Betriebsratsmitglied einer Klinik in Berlin habe ich Erfahrung im Schlichten und Vermitteln. Außerdem mache ich gern etwas mit Menschen", sagte die Jacobsdorferin. Auch Manuela Töbs interessiert sich für ihre Mitmenschen und übernimmt gern die Aufgaben in der Schiedsstelle. Die 52-Jährige ist in Briesen aufgewachsen, hat mehrere Jahre in Alt Madlitz und Jacobsdorf gewohnt. Jetzt ist ihr Lebensmittelpunkt wieder in Briesen, wo sie sich ehrenamtlich beim Fußballverein engagiert. Manuela Töbs hat als Frührentnerin genügend Zeit für die neue Herausforderung. Bevor die Ernennung durch das Amtsgericht erfolgt, erhalten die Frauen noch Schulungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch.

Die Schiedsstelle im Amtshaus Briesen hat jeden ersten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr geöffnet.