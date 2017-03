Herkunft des Stolper Wolfs unbekannt

artikel-ansicht/dg/0/

Stolpe (OGA) Die Herkunft des jungen Wolfes, der am 20. Januar auf der Autobahn bei Stolpe überfahren wurde, bleibt weiterhin unbekannt. Bei der Obduktion des Tieres im Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin sei zwar genetisches Material entnommen worden, teilte Thomas Frey, Sprecher des Landesumweltamtes, auf Nachfrage mit. "Aber unser Kooperationspartner hat eine derart hohe Auslastung, dass es oft ein halbes Jahr und länger dauert, bis wir die Ergebnisse mitgeteilt bekommen", erklärte er.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558250/

Bei dem Wolf handelt es sich um ein männliches, anderthalb- bis zweieinhalbjähriges Tier. Es verendete aufgrund eines massiven Schädel-Hirn- und Wirbelsäulentraumas infolge des Verkehrsunfalls. Weiterhin fanden sich multiple Frakturen und diverse Verletzungen der inneren Organe. Am rechten Fuß war eine alte Fraktur unbekannter Herkunft nachweisbar. Trotz dieser alten Verletzung hatte der junge Wolf einen guten Erhaltungs- und Ernährungszustand. "Die in seinem Magen gefundenen Haare stammen wahrscheinlich von Cerviden, also von Tieren aus der Familie der Hirsche wie zum Beispiel Rothirsch, Dammwild oder Reh", informierte Frey auf Nachfrage.