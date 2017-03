Junge Mütter treffen sich in Krabbelgruppe

artikel-ansicht/dg/0/

Neulewin (MOZ) In der Neulewiner Kneipp-Kita "Sonnenschein" gibt es seit Monatsbeginn wieder eine Krabbelgruppe. Darüber freut sich nicht nur Kita-Leiterin Isolde Daue, sondern auch Erzieherin Bettina Manthey und die bisher drei Mütter Chantale Krück, Melina Wagner und Undine Wesolek. Letztere berichtete beim zweiten Treff am Mittwochnachmittag, dass sie bereits bei ihrer Tochter gute Erfahrungen mit der Krabbelgruppe in Neulewin gemacht habe. Dennoch, so räumte Isolde Daue ein, habe es in den vergangenen drei, vier Jahren keine Krabbelgruppe mehr gegeben. "Die Nachfrage war nicht da", sagte sie, verwies aber auch darauf, dass interessierte Eltern immer in der Kita vorbeischauen können und es ja die Eingewöhnungstage für Kinder zum Kita-Start gibt. Chantale Krück ist aus "alter Verbundenheit" zur Krabbelgruppe gekommen. "Ich war hier in Neulewin selbst in der Kita", erzählte die Frau, die jetzt in Wriezen wohnt. Außerdem handele es sich um eine Dorfkita. "Mit dem Schwerpunkt Kneipp", ergänzte Melina Wagner, die inzwischen in Prötzel lebt. "Meine Eltern wohnen aber noch in Neulewin."