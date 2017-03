Erfolgreiche Tüftler

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder)/Erkner (MOZ) Mit großem Erfolg haben die Frankfurter Starter das Regionalfinale des Wettbewerbs "Jugend forscht" absolviert. In Erkner (Oder-Spree) haben sich am Donnerstag sechs der acht Projekte für den Landeswettbewerb qualifiziert.

Der Jubel war am Freitagnachmittag groß im Bildungszentrum in Erkner: Mit acht Projekten hatten sich dort Schüler des Frankfurter Gauß-Gymnasiums am Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" beteiligt. Und sechs der Projekte wurden von der Jury als so erstklassig bewertet, dass sie zum Landeswettbewerb, der am 5. und 6. April bei der BASF Schwarzheide GmbH durchgeführt wird, delegiert werden konnten.

Jugendliche aus Ostbrandenburg hatten insgesamt 36 Forschungsprojekte vorgestellt. 20 davon wurden als Regionalsieger für den Landeswettbewerb nominiert. Außerdem konnten sich viele Teilnehmer über Geld- und Sachpreise freuen. "Die Jury aus Pädagogen, Praxisexperten und Wissenschaftlern war von den kreativen und ausgefallenen, aber auch zeitgemäßen Projektpräsentationen sehr angetan", heißt es in einer Mitteilung der EWE AG, die seit vielen Jahren den Regionalwettbewerb veranstaltet. Es gebe "viele clevere Ideen und Potenzial zum Fortsetzen der Arbeiten. Die Bewertung der Projekte aus den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik fiel entsprechend positiv aus."

Erfolgreichste Frankfurter Teilnehmer waren Laura Jaekel und Mirco Tornow. Sie sicherten sich mit ihrem Projekt "Entwicklung des Schönheitsideals im Jugendalter" im Fach Arbeitswelt nicht nur den Regionalsieg und damit die Nominierung für den Landeswettbewerb. Sie wurden auch zusätzlich mit dem Sonderpreis des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes ausgezeichnet. Drei Jahre lang hatten Laura Jaekel und Mirco Tornow das Schönheitsideal von Gymnasiasten untersucht und analysiert. Dabei stellten sie letztlich fest, dass das Schönheitsbild altersabhängig und geschlechtsspezifisch ist. Und: Der Einfluss des sozialen Umfeldes und der Medien spielt eine besondere Rolle. Die Jury war von der Leistung der beiden Gaußianer "außerordentlich überzeugt", hieß es bei der Preisverleihung.

Ulrike Stein sicherte sich im Fach Biologie den Regionalsieg mit ihrem Projekt "Untersuchung zur Auswirkung der Straßennähe auf Bodenlebewesen". Ebenfalls im Fach Biologie war Vanessa Dachwitz mit der "Experimentellen Untersuchung der Farb- und Lichtwahrnehmung der Temnothorax-Ameisen" siegreich.

Mit ihrer "Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Kokosöl und der Zahnhartsubstanz" (Chemie) sicherte sich Magdalena Strohbach Regionalsieg und Teilnahme am Landeswettbewerb. Dasselbe gelang Lara Minkus mit ihrem "Vergleich der Ascorbinsäurekonzentration in Äpfeln und Salami", ebenfalls im Fach Chemie. Und Maria Bulychev errang im Fach Mathematik/Informatik mit ihrem Projekt unter dem Titel "6. Sinn - Wahrscheinlichkeit" den Regionalsieg und die Nominierung für den Landeswettbewerb in Schwarzheide.

Für ihre erfolgreiche Teilnahme erhielten zwei weitere Gaußianer, die den Regionalsieg knapp verpassten, Sachpreise als Anerkennung. Florian Peter hatte sich mit der "Herstellung von Gluconsäure aus Glucose, mit anschließender Veresterung der Gluconsäure" beschäftigt und wurde mit einem Abonnement der Zeitschrift "Bild der Wissenschaft" belohnt. Und Adrian Duckert hatte "Die Verspätung öffentlicher Verkehrsmittel in Frankfurt (Oder)" untersucht und bekam als Preis ein Abonnement der Zeitschrift "natur".