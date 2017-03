Gedenken beim Gottesdienst

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) In der Bernauer St.-Marien-Kirche beginnt am Sonntag um 10.15 Uhr ein ungewöhnlicher Gedenkgottesdienst. Es geht um die Rehabilitation der zu Unrecht der Hexerei bezichtigten und zum Opfer gefallenen Menschen in Bernau. Mit Marion Gardei wird die Beauftragte für Erinnerungskultur der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) zugegen sein. Die Predigt hält Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein.