Stiller Beobachter im eigenen Bild

In sechs Jahrzehnten hat Paul Wunderlich (1927-2010) nahezu 250 Selbstdarstellungen als Gemälde, Zeichnung, Grafik und Skulptur geschaffen. Mehr als 100 dieser Arbeiten werden ab Freitag, 19 Uhr, im Paul-Wunderlich-Haus zu sehen sein. Die Ausstellung "90 x Selbst. Paul Wunderlich - Bildnisse und Betrachtungen" präsentiert einen Querschnitt seines Schaffens und der Vielfalt seiner Techniken.

Die Spanne reicht von frühen Lithographien der 60er-Jahre aus der Stiftungssammlung bis zu wertvollen Pastellen, Zeichnungen und Gouachen aus dem ersten Jahrzehnt des aktuellen Jahrhunderts, die vorwiegend Leihgaben seiner Witwe Karin Székessy sind. Die früheste Skulptur ist ein Selbstporträt im Wesentlichen aus Granit von 1974, während ein kleiner Silberschmuck mit dem Künstlerprofil aus dem Jahre 2007 stammt.

Wunderlich zeichnete und malte ab Mitte der 60er-Jahre zunächst sporadisch Selbstporträts. Oft tauchen sie wie eine zusätzliche Signatur im Bild auf. Mit dem Jahr 1973 gewinnt das Selbstporträt in seinem Werk an Bedeutung und wird erstmals zum alleinigen Bildgegenstand. Durch die Hochzeit mit Karin Székessy (1971) und die Geburt der gemeinsamen Tochter Laura (1972) wird die Familie zum Lebensmittelpunkt und auch zum Sujet zahlreicher Bilder. Häufig erscheint Wunderlich in seinen Werken auch als stiller Beobachter der Szenerie - das ist nicht nur in den klassischen Atelierszenen sondern auch in anderen Beziehungsdar-stellungen offensichtlich.

Wunderlich selbst sagte: "Meine Selbstportraits sind vollkommen ironisch. Ich füge mich selbst in die Bilder ein, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selbst Teil der Szenerie bin."

Die Laudatio zur Eröffnung dieser hochkarätigen Ausstellung hält der Wunderlich-Kenner Thomas Gädeke vom Landesmuseum Schloss Gottorf. Die musikalische Begleitung der Veranstaltung bietet das Cristin-Claas-Trio aus Berlin.