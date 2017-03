artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wegen des Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen fallen am Freitagmorgen zahlreiche Flüge aus. Auch ankommende Flüge wurden größtenteils gestrichen oder umgeleitet, wie die Flughafengesellschaft auf ihrer Website mitteilte. Im Live-Flugplan war zu sehen, dass fast alle Starts und Landungen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld abgesagt waren.