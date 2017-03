Barrierefrei wohnen im Klubhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Am ehemaligen Jugendklub Wendeland haben die Arbeiten zum Umbau in ein Wohnhaus begonnen. Der Schwedter Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung hat das Gebäude von der Stadt gekauft, um es zu Wohnungen für Menschen mit Behinderung umzubauen. Der nicht mehr genutzte Jugendklub eigne sich von der Größe und Barrierefreiheit dafür. Zum Grundstück gehört auch die früher als Öko-Garten genutzte Außenanlage.

"Dort entstehen drei Wohnungen für Menschen, deren Behinderung ein eigenständiges Leben ermöglicht. Eine Wohnung wollen wir zum Beispiel an einen Sportler mit Behinderung vermieten, eine andere ist für eine Familie mit zwei Kindern vorgesehen", informiert Geschäftsführerin Anke Brockmann.

Zwischenzeitlich mussten die Bauarbeiten wieder unterbrochen werden. Der Verein hat zwar die Freigabe, im Vorfeld der Baugenehmigung bereits Entkernungsarbeiten durchzuführen. Ein nahtloser Anschluss der Bauarbeiten, wie ihn der neue Eigentümer gern hätte, ist jedoch nicht möglich. Die Bauaufsicht der Stadt hat noch rechtlichen Klärungsbedarf, ob es sich bei dem Vorhaben um normalen Wohnungsbau oder um eine betreute Einrichtung handelt, die rigidere Vorschriften zu erfüllen hätte. Der Verein verneint das zwar, die Prüfung durch das Land dauert jedoch noch an.

Der ehemalige Klub in der Curiestraße ist nicht das einzige Vorhaben des Vereins Lebenshilfe. In der Berliner Straße vor dem Sportplatz Heinrichslust baut derzeit ein privater Bauherr ein neues Wohnprojekt, in das anschließend behinderte und nichtbehinderte Mitglieder des Lebenshilfe-Vereins einziehen. Dort entstehen sowohl Wohnungen mit ambulanter Betreuung als auch eine Wohnstätte für eine Gruppe von 16 geistig behinderten Menschen. Das Objekt soll Ende des Jahres bezugsfertig sein. Zeitgleich bemüht sich der Verein um den Neubau eines Familienzentrums in der Beimlerstraße. Dort will er die Frühförderung, Beratung und Hilfen für Kinder, Logopädie, Ergotherapie und Einzelfallhilfen konzentrieren.