Unterhaltung übersteigt Mieteinnahmen

Gerd Mai weist darauf hin, dass bei den Gesamtkosten alle Maßnahmen, die im Bestand auflaufen, gelistet sind. Realisiert würden die Maßnahmen aber nur "soweit das Geld reicht" - sprich: bis zur Höhe der Mieteinnahmen.

Beispiele für solche Unterhaltungsmaßnahmen nennt der Bürgermeister den Anwesenden: In Briescht sei es der Bau von Abwassergruben, in Falkenberg eine Flurinstandsetzung und in Kossenblatt eine Fassaden- sowie Grundsanierung. Deutlich kostenintensiver seien Maßnahmen in Stremmen: Kosten in Höhe von 125 000 Euro kämen für Dach (100 000 Euro), Abwassergrube (20 000 Euro) und "allgemeine" Unterhaltungsmaßnahmen (5 000 Euro) zusammen.

Im Falle der Baustelle in Stremmen hoffe man aber auf eine Förderung in Höhe von 75 Prozent, erklärte der Bürgermeister. In den kommenden vier Wochen solle die Frage der Förderung geklärt sein - und damit auch die, nach der dann aktuellen Höhe der Gesamtkosten.

Insgesamt betreut die Wohnungsverwaltung Tauche etwa 280 Wohnungen. "Der Leerstand liegt bei unter drei Prozent", informiert Gerd Mai.