Zug um Zug zum Sieg

Angermünde (MOZ) Bauer, Turm, Dame, Pferd, König - diese Figuren stechen locker Tablet oderVideospiele aus, wenn die Kinder zu Norbert Bauer zum Spielen ins Mehrgenerationenhaus in den Angermünder Friedenspark kommen. Der erfahrene Schachtrainer, der noch immer Mannschaften in seiner früheren Heimatstadt Torgelow trainiert und dort selbst ein aktiver Meister des königlichen Denksports ist, will in Angermünde eine Kinder- und Jugendgruppe aufbauen und den Schachsport populärer machen. Fünf talentierte Jungen und Mädchen trainiert Norbert Bauer derzeit regelmäßig, darunter sogar eine Vize-Landesmeisterin.