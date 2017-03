Nabu sucht Aufbauhelfer für Krötenzäune

artikel-ansicht/dg/0/

Biesenthal (MOZ) Mit den steigenden Temperaturen hat die diesjährige Krötenwanderung begonnen. Bei nächtlichen Temperaturen über fünf Grad Celsius verlassen die Amphibien im Frühjahr die Winterquartiere und wandern zu ihren Laichgewässern. Schwerpunkte der Amphibienwanderung im Landkreis Barnim befindet sich an der Börnicker Chaussee direkt am Ortsausgang von Bernau, an der Biesenthaler Straße in Ladeburg und am Wehrmühlenweg in Biesenthal.