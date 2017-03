Stadtrundgänge beginnen Ende März

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Noch im März beginnen wieder die sonntäglichen Stadtrundgänge durch Eberswalde. Das Museum der Stadt in der Adlerapotheke und die Tourist-Information laden am 26. März zur ersten öffentlichen Stadtführung in diesem Jahr ein. Der Rundgang zum Thema "Frühlingserwachen in der Altstadt" am letzten Märzsonntag beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Steinstraße 3.