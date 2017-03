Wassernuss ist ein "groÃŸes Problem"

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die sich in dem Kleinen Müllroser See ausbreitende Wassernuss sei ein "großes Problem" für den Wassertourismus, erläuterte jetzt Reno Hölzke im Umweltausschuss der Stadt. Das Gremium kam überein, dass die Stadt ein Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis suchen sollte.

Die unter Naturschutz stehende Wassernuss breitet sich nicht in allen Gewässern aus, sie sucht sich einen stehenden See mit einer Tiefe von maximal 2,5 Metern aus - also ist der Oder-Spree-Kanal für sie nicht geeignet, der Kleine Müllroser See ist hingegen ideal. Die Frucht, die im Sommer ausgebildet wird, fällt im Spätsommer/Herbst ins Wasser und setzt sich dort mit Hilfe der Stacheln im Morast fest.

Über das Thema wird im Schlaubetal schon seit rund einem Jahr debattiert, die Müllroser vertreten die Position, dass eine wassertouristische Nutzung des Kleinen Müllroser Sees auch weiterhin möglich sein sollte. Am 19. Oktober 2016 kamen Vertreter des Amts Schlaubetal und der Unteren Naturschutzbehörde sowie ein Müllroser Stadtverordneter zusammen, um nach einer Lösung zu suchen. Im Protokoll hielt man fest: "Die Betreiber der Marina Schlaubetal am Kleinen Müllroser See dürfen die Hafeneinfahrt mit Steg und Bootsliegeplätzen von der Pflanze frei halten, da es sich hier um eine bereits genehmigte (zugelassene) Nutzung der Anlagen handelt." Bei "nicht genehmigten" Stegen verhalte es sich anders: "Hier ist die Freihaltung untersagt." Von der dornigen Frucht gehe nach der Einschätzung dieser Teilnehmer keine Gefahr für badende Kinder aus, da nicht davon auszugehen sei, "dass Badegäste bereitwillig in den deutlich sichtbaren Bestand hineinschwimmen würden."

In diesem Geiste sei man auseinander gegangen: Die Müllroser dachten, dass man mit diesem Gesprächen eine Lösung gefunden habe, erläuterte Reno Hölzke in der Ausschuss-Sitzung. Doch in den Wochen danach seien mehrere Schreiben der Landkreisverwaltung eingetroffen, in denen Müllroser Bootsbesitzern die Fahrt durch diese Wassernuss-Teppiche untersagt wurde. So soll ein Nachbar der Marina Schlaubetal für die Nutzung seines Bootsstege ein Anhörungsverfahren erhalten haben.

Da man sich offenbar so missverstanden habe, müsse die Stadt nun noch einmal auf eine Aussprache mit den Experten der Unteren Naturschutzbehörde drängen, forderte Reno Hölzke. Dieser Auffassung folgte der Ausschuss; das Amt Schlaubetal werde diesen Termin nun vorbereiten.

Die Müllroser berufen sich dabei auf ein Gutachten eines Landschaftsarchitekten aus Treplin zur Wassernuss im Kleinen Müllroser See. Dieser hatte auch das Protokoll vom 19. Oktober gelesen, sieht aber deutliche Probleme: "Völlig unklar bleibt, wie diese Boote zu den Stegen kommen und wie die derzeit auf dem Gewässer genutzten Ankerplätze weiterhin genutzt werden können - theoretisch gar nicht mehr, da auch die ,Freizeitkapitäne' den bundesgesetzlichen Artenschutz beachten müssen. Damit würde der Kleine Müllroser See seine Attraktivität für den Wassersport vollständig einbüßen."

Der Gutachter schlägt daher vor, dass die Stadt eine Ausnahmeregelung erwirkt. Diese könnte so aussehen, dass innerhalb eines abgesteckten Bereichs "das Fahren mit Booten uneingeschränkt möglich bleibt, auch wenn dort Pflanzen der Wassernuss wachsen sollten."

Ronne Schuknecht, Eigentümer der Marina Schlaubetal, sagte dazu am Donnerstag auf Anfrage, dass nicht nur die Zufahrt zu den Stegen wichtig sei, sondern auch, dass Motorboote sich auf dem See frei bewegen und dort gegebenenfalls auch ankern können.

Das Thema sei nicht nur für Stegbesitzer und die Marina wichtig, betonte Reno Hölzke, sondern auch für die ganze Stadt. Denn der Kleine Müllroser See sei quasi das wassertouristische Tor zum Schlaubetal. Die Schlaube, die sollte man nicht vergessen, durchfließe auch den Großen Müllroser See, passiere das hölzerne Wasserrad bei der Mühle und ströme weiter bis zum Kleinen Müllroser See.