Ringen um Zukunft des Bernsteinsees

Die Stadt plädiert dafür, allzu große finanzielle Risiken zu vermeiden und den Status Quo beizubehalten. "Das wird aber zu keinem qualitativen Sprung führen", bemängelte Andreas Noack (SPD). "Wir sollten uns überlegen, ob wir uns das in Zukunft überhaupt noch leisten können", sagte Mandy Krüger (Pro Velten). "Wenn man kein Geld verdient, müsste man in Erwägung ziehen, sich vom Bernsteinsee zu verabschieden. "Dass es ein Zuschussgeschäft bleibt, ist klar", entgegnete Hans-Jörg Pötsch (CDU). "Wir werden nie erreichen, dass es kostendeckend wird. Jetzt müssen wir die Prioritäten richtig setzen."

Hintergrund der Diskussion war die von der REG in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie und die dazu erarbeitete Stellungnahme durch die Wirtschaftsprüfgesellschaft "Pricewaterhouse Coopers AG" (PWC), deren Ergebnisse im Hauptausschuss diese Woche vorgestellt wurden. Die Machbarkeitsstudie hatte aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gäbe, den See und das Drumherum attraktiver zu gestalten. Ferienhäuser, eine Skateranlage und viele weitere Vorschläge würden jedoch eine erhebliche finanzielle Belastung für die Stadt bedeuten. Die PWC war deshalb angehalten, eine möglichst risikoarme Variante herauszuarbeiten. Betrachtet und verglichen wurden zunächst drei Varianten der Weiterführung des Bernsteinsees. Die Variante A ist die Fortführung des Status Quo, die Stadt bleibt Eigentümer und die REG ist der Betreiber. Variante B würde bedeuten, dass die Stadt die Anlage verkauft - entweder an die REG oder an eine eigenständige Gesellschaft. Variante C hieße, dass die Stadt Eigentümer des Areals bleibt und die REG oder eine eigenständige Gesellschaft zum Pächter wird. Die Beschlussvorlage der Stadt sah die Variante A vor. Nach einem Änderungsantrag von Andreas Noack (SPD) einigten sich die Abgeordneten schließlich auf eine Variante A Plus, die unter anderem als Ergänzung vorsieht, das Areal einzuzäunen. Dafür ist bereits Geld im Haushalt 2017 eingestellt. Eine endgültige Entscheidung wird in der Stadtverordnetenversammlung am 16. März erwartet.