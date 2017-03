Heimatbilder im Letschiner Landgasthaus

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Gänse, Schilf und Oderwellen: Die Neuhardenberger Fotografin Mandy Krüger stellt derzeit im Letschiner Landgasthaus Treptow Landschaftsbilder aus. Die Fotografin zeigt das Oderbruch im Vorfrühling. Meist sind es stimmungsvolle Momente, die sie an der Oder und an den Seen rund um Neuhardenberg eingefangen hat. Seit Beginn diesen Jahres hat sich die Mitarbeiterin von "Krüger-Transporte" ernsthafter mit ihrem Hobby beschäftigt. Sie hat sich ein eigenes Studio eingerichtet, um dort vor allem Familien- und Paarfotografien zu machen. Dies meist mit besonderem Pfiff, knisternder Erotik und einem guten Schuss Humor.