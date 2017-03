Szenen trotz japanischer Sprache verständlich

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Mit 5700 Kranichen hat die japanische Stadt Hachiochi Wriezen zum 71. Todestag des Arztes Dr. Nobutsugu Koyenuma bedacht. Bürger, Vertreter der Stadt sowie Stadtverordnete kamen am Mittwoch zusammen, um die bunten Faltkunstwerke am Grab des 1946 in Wriezen verstorbenen Mediziners aufzuhängen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558266/

Zur Einstimmung hatte Hachiochi zwei Lieder eines Kinderchores aus einer Schule aufgenommen und in die Oderbruchstadt geschickt. "Einst hat Koyenuma diese Schule besucht", sagte Nils Nestler, der den Kontakt mit der 600 000 Einwohner-Metropole für die Stadt Wriezen nun offiziell pflegt.

Um das Leben des Mediziners ging es im Anschluss im Ratssaal der Stadt. Dort wurde die Fernsehdokumentation über Koyenuma und sein Leben gezeigt, die eine japanischen Produktionsfirma im Dezember zu Teilen in Wriezen gedreht hatte. Die 90-minütige Sendung war bereits im Februar landesweit in Japan ausgestrahlt worden.

Leider auf Japanisch und ohne Untertitel, aber mit eindrücklichen Bildern, stellte das Filmteam nicht nur Lebensabschnitte Koyenumas dar, sondern bettete diese auch historisch zeitlich ein. So gehörten zu den Aufnahmen nicht nur Bilder von Koyenumas Wohnhaus in der Wriezener Heinrich-Lehmpuhl-Straße und der Grabstätte auf dem Friedhof, sondern auch Szenen von der Humboldt-Universität in Berlin, wo der Japaner tätig war, sowie Bilder der Gedenkstätte Sachsenhausen. Auch Zeitzeugen wie Karl Tamme, der als kleines Kind selbst an Typhus erkrankt war, Johanna Fiedler, die Krankenschwester zur Zeit Koyenumas war, und Irmgard Engel, seine Haushaltshilfe, tauchten in den Sequenzen auf. "Auch wenn der Film auf Japanisch war, hat man doch sehr viel verstanden", sagte Stadtverordnete Karla Stumpe, die sich die Vorführung nicht entgehen ließ. "Vielleicht ist es möglich, den Film der Öffentlichkeit nochmal zugänglich zu machen."