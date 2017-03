Traditionsbewusst und fröhlich

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der Männerchor "Flora 1877" unter Leitung seines Dirigenten Volker Lenz lädt zu seinem traditionellen Frühlingskonzert in die Giebelseehalle am 19. März ab 16 Uhr ein. Dieses Sängerfest steht im Zeichen des 140. Geburtstages des Vereins.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558268/

Musikalische Veranstaltungen in der Region sind oft geprägt von den Auftritten von stimmgewaltigen Männerchören, die allesamt weit über 100 Jahre bestehen. In diesem Jahr feiert nach dem Fredersdorf-Vogelsdorfer Männerchor Eiche 1877 auch der Männerchor Flora 1877 sein 140. Jubiläum mit einem Konzert. Der Chor war 1877 vom Lehrer Rudolf Fränz ins Leben gerufen worden. Dass es den Chor immer noch (und wieder) gibt, ist Karl-Heinz Parduhn und weiteren 16 Bürgern zu verdanken, die im Frühjahr 2002 die lange Phase der Unterbrechung durch Kriegswirren und mangelndes Interesse beendeten und die Sangeslust wieder in den Ort holten.

Rund zwei Dutzend Auftritte haben die Herren seitdem jährlich - zu verschiedensten Anlässen. Und überwinden dabei schon mal die Ortsgrenzen, als Vorreiter interkommunaler Zusammenarbeit, wenn sie in der Region unterwegs sind oder gemeinsame Übungsabende mit dem Fredersdorfer Männerchor "Eiche 1877" abhalten.

Über die Geschichte des Chores informiert am Konzertnachmittag auch eine begleitende Ausstellung auf Schautafeln und in Schaukästen. Außerdem werden themenbezogen Sondermünzen zu Ehren deutscher Komponisten aus der Sammlung von Parduhn gezeigt. Über all dem ist das vom Klöppelverein nachgebildete historische Flora 1877-Banner drapiert. Als das Banner, das zum 50. Stiftungsfest angefertigt worden war, 2000 in einer Abstellkammer des Archivs wiedergefunden wurde, war es für den geschichtsbewussten und sangesfreudigen Petershagener klar: Das Doppeldorf braucht wieder einen Männerchor. Die Frauen vom Klöppelverein machten aus der alten Fahne ein wieder vorzeigbares Banner, das die besonderen Auftritte des Vereins seitdem begleitet.

Im alten Protokollbuch des Vereins finden sich Eintragungen von 1925, die auf über 300 Seiten auch nach der Neugründung fortgesetzt wurden. Dort stehen die Mitglieder aus all den Jahren drin und es berichtet über die Höhepunkte, Feste und Feiern, bei denen der Chor dabei war und auch übers Vereinsleben.

In diesem Zusammenhang wird der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Parduhn auch nicht müde daran zu erinnern, dass "für unsere Region ein gemeinsames Archiv und ein gemeinsames Heimatmuseum längst schon überfällig" seien. Solcherart Ausstellungen wären den Bürgern dann über längere Zeiträume zugänglich, nicht nur punktuell. Auch auf diese Weise trägt der Verein zur Gestaltung des Jubiläumsjahrs "650 Jahre Petershagen" bei.

Zur Verstärkung und gleichwohl als Gratulanten werden sie ihr Timbre mit dem dreier Chöre aus der Region vereinen - mit dem Löcknitzchor Grünheide, mit Eiche Fredersdorf 1877 und der Chorgemeinschaft Schöneiche. "Also, liebe Damen im Orte, hereinspaziert, hier gibt es nicht nur was zu hören, sondern auch konzentrierte Herrlichkeit zu sehen", wird humoristisch zum Konzertbesuch geworben. Denn bei allem Kunstgenuss, der Spaß steht an erster Stelle. "Vielleicht lässt sich der eine oder andere Herr der Schöpfung nach gehabtem Kunstgenuss sogar dazu inspirieren, selbst im Chor mitzusingen", hoffen die Sänger. Verstärkung der Reihen ist immer herzlich willkommen: mittwochs 19.30 Uhr im Vereinsraum der Giebelseehalle.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden gern entgegen genommen. Nachfragen und Infos bei Karl-Heinz Schmiedeberg, Tel. 033439 80302, Norbert Stierwald, Tel. 033439 7384 oder Karl-Heinz Parduhn, Tel. 033439 78790.