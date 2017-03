Staunen über Gedächtnisleistung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Sich mal eben in der Pause noch schnell 20 Begriffe merken? Zahlen, Daten, Fakten, Fremdwörter - für Johannes Mallow ist das kein Problem. Davon können sich Besucher der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) schon in einer Woche selbst überzeugen. Dann hält der Gedächtnisweltmeister und mehrfache Deutsche Meister im Gedächtnissport aus Magdeburg in Eberswalde eine Gastvorlesung. Besser gesagt zwei. Am Freitag nächster Woche ist er ab 18Uhr im Rahmen der Abenduni zu erleben und am Sonnabend darauf um 15Uhr anlässlich des Familientages an der Hochschule. "Das Schachbrett auf dem Eiffelturm" heißt die erste Veranstaltung. "Vergesslich? Wie bekomme ich den Spickzettel in meinen Kopf?" lautet der Titel der zweiten.