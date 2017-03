Haushalt der Stadt auf Kante genäht

artikel-ansicht/dg/0/

Mit das Wichtigste für die Bürger von Eisenhüttenstadt vorneweg: Die Stadt wird in diesem Jahr keine Steuern erhöhen, unter anderem bleibt der Satz für die Grund- und Gewerbesteuer unverändert. Lediglich Nutzer einer Zweitwohnung werden erstmals zur Kasse gebeten. Doch den Ertrag aus der Zweitwohnungssteuer nimmt sich sehr bescheiden aus, gerade einmal 5000 Euro.

Bei den Gebühren können sich Eltern von Kita- und Hortkindern sogar freuen. Nach einem Beschluss der Stadtverordneten gibt es eine deutliche Entlastung. Umgekehrt bedeutet das für die Stadt: Sie nimmt weniger ein. Mit 260000 Euro weniger Elterngebühren rechnet Kämmerin Gudrun Grund. Dazu kommen 200000 Euro, die die Stadt mehr an freie Träger zahlen muss. Unterm Strich ist das eine Zusatzbelastung von 460000 Euro für den städtischen Haushalt.

Die Summe scheint Angesicht von Einnahmen in Höhe von 54 Millionen Euro, mit denen die Stadt in diesem Jahr rechnet, reichlich überschaubar. Zumal einige Einnahmeposten kräftig zugelegt haben. Das gilt vor allem für die allgemeine Schlüsselzuweisung, die jede Kommune vom Land erhält. Auf 13, 6 Millionen Euro beläuft sich alleine diese Einnahmeposten, fast 2,3 Millionen Euro mehr als 2016. Damit zahlt sich für die Stadt im Wortsinn aus, dass 2015 mehr als 3000 Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes gelebt haben. Die Flüchtlinge werden als Einwohner gezählt und die Einwohnerzahl ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung der Kreisumlage. Da sich die Zahlen erst mit zweijähriger Verzögerung niederschlagen, kommt das Finanzplus erst jetzt in der Stadtkasse an.

Doch gerade bei der Schlüsselzuweisung kann man sagen: Wie gewonnen, so zerronnen. Durch die höheren Schlüsselzuweisungen steigt auch die Kreisumlage, die die Stadt an den Landkreis überweisen muss, damit der seine Aufgaben erledigen kann, und einer der großen Ausgabenposten für die Stadt ist. Rund 14 Millionen Euro werden in diesem Jahr aus Eisenhüttenstadt nach Beeskow überwiesen, zwei Millionen Euro mehr als im vorigen Jahr. Das hängt auch damit zusammen, dass der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage leicht um 0,5 Prozent steigt.

Trotz der Mehreinnahmen und vor allem wegen der Mehrausgaben und Mindereinnahmen bleibt unterm Strich ein hauchdünnes Plus von 152000 Euro. Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) hob in ihrer Rede in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend zur Einbringung des Haushaltes hervor, dass der Stadt im dritten Jahr in Folge der strukturelle Ausgleich des Haushaltes gelungen sei, also schwarze Zahlen geschrieben werden. Auch in den folgenden Jahren soll das so sein.

Wie schon zum Neujahrsempfang wies Dagmar Püschel darauf hin, dass die Stadt in diesem Jahr rund sieben Millionen Euro in die Sanierung des Rathauses, von Kitas, Schulen, Straßen und Gehwegen investieren wird. Der Großteil wird dabei über Fördermittel und Zuweisungen finanziert.

¦Wichtige Einnahmen:

-Allgemeine Schlüsselzuweisung: 13,6 Millionen Euro

-Gewerbesteuer: 8,3 Mio.Euro

-Grundsteuer B: 3,9 Mio. Euro

-Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 8 Mio. Euro

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,2 Mio. Euro

-Vergnügungssteuer: 110000 Euro

-Hundesteuer: 70 000 Euro

-Zweitwohnungssteuer: 5000 Euro

-Gewinnabführung der Stadtwerke GmbH an die Stadt: 976400 Euro

¦Große Ausgabenposten:

-Personalaufwendungen:

18,3 Millionen Euro

-Kreisumlage: 14 Mio. Euro

-Gewerbesteuerumlage:

750000 Euro

-Zinsaufwendungen:

282000 Euro, davon 200000 Euro für Kassenkredite

-Investitionen: 6,6 Mio., darunter 4,7 Mio für Hochbau und 1,7 Mio für Tiefbau

-Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 2 Mio. Euro

-Rückbau von Heizkanälen:

1 Mio. Euro.